Operar iShares MSCI Qatar ETF - QAT CFD

Sobre iShares MSCI Qatar ETF

La inversión trata de seguir los resultados de inversión del MSCI All Qatar Capped Index. Por lo general, el fondo invertirá al menos el 80% de sus activos en los valores que componen el índice subyacente y en inversiones que tengan características económicas sustancialmente idénticas a los valores que componen el índice subyacente. El índice es un índice ponderado por capitalización bursátil ajustada al free float que está diseñado para medir el mercado de renta variable en Qatar. El índice subyacente utiliza una metodología de limitación que limita el peso de cualquier "entidad del grupo" a un máximo del 25% del peso del índice subyacente.

El precio actual de la acción iShares MSCI Qatar ETF en tiempo real es 19.31 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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