Operar Laurentian Bank of Canada - LBca CFD

Sobre Laurentian Bank of Canada

Laurentian Bank of Canada (el Banco) es un proveedor de servicios financieros diversificados. El Banco opera principalmente en Canadá y en Estados Unidos. Sus segmentos incluyen el segmento personal, el segmento de servicios empresariales y el segmento de mercados de capitales. El segmento Personal atiende las necesidades financieras de los clientes minoristas. Los clientes pueden acceder a la oferta de asesoramiento, productos y servicios financieros del Banco a través de una red de sucursales en Quebec, denominadas Clínicas Financieras; un canal de asesores y corredores dirigido a intermediarios financieros independientes, y una plataforma digital directa al cliente. El segmento de Servicios Empresariales atiende las necesidades financieras de los clientes empresariales de Canadá y Estados Unidos y ofrece servicios de banca comercial, financiación inmobiliaria y financiación de equipos e inventarios. El segmento de Mercados de Capitales ofrece una serie de servicios, entre los que se incluyen la investigación, el análisis de mercado y los servicios de asesoramiento, la suscripción de deuda y acciones de empresas y los servicios administrativos.

El precio actual de la acción Laurentian Bank of Canada en tiempo real es 40.16 CAD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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