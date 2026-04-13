Operar Crown Holdings, Inc. - CCK CFD

Sobre Crown Holdings, Inc.

Crown Holdings, Inc. Se dedica al diseño, fabricación y venta de productos de embalaje para bienes de consumo. Los negocios de la Compañía se organizan en tres divisiones: América, Europa y Pacifico Asia. Dentro de cada división, la Compañía se organiza a según líneas de productos. Los segmentos de la Compañía dentro de la División de las Américas, son America’s Beverage y European Food. El segmento de la División Asia Pacifico de la compañía consiste en sus operaciones de latas de bebidas y no bebidas. La Compañía también se dedica al negocio europeo de aerosoles y envases especiales, su negocio norteamericano de latas de aerosol y sus operaciones de herramientas y equipos en los Estados Unidos y el Reino Unido. A 31 de diciembre de 2016, la Compañía operaba a lo largo de 146 plantas junto con instalaciones de ventas y servicios en 36 países. También cuenta en tres operaciones de fabricación de latas y respuestas en los Estados Unidos y el Reino Unido.

El precio actual de la acción Crown Holdings, Inc. en tiempo real es 106.12 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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