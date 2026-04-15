Operar Pentair - PNR CFD

Sobre Pentair PLC

PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY es una empresa industrial diversificada de fabricación. La Compañía se dedica al negocio de sistemas de calidad del agua y al negocio de soluciones de flujo y filtración. El negocio de Sistemas de calidad del agua diseña, fabrica, comercializa y ofrece servicios y productos para el sistema de agua para satisfacer los desafíos de la filtración y la gestión de fluidos en aplicaciones de alimentos y bebidas, agua, piscinas y acuicultura. El negocio de Soluciones de Flujo y Filtración está involucrado en todo el agua, el tratamiento del agua y el sistema de aguas residuales, desde la filtración, la desalinización, el suministro de agua hasta la eliminación, el proceso y el control del agua.

El precio actual de la acción Pentair en tiempo real es 88.59 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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