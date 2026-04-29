Operar Humana - HUM CFD

Sobre Humana Inc

Humana Inc. es una compañía de salud y bienestar. Los segmentos de la Compañía incluyen Venta minorista , Grupo y Especialista, Servicios de Salud y Comercial individual. El segmento de Venta minorista consta de beneficios de Medicare, que incluyen productos dentales, de visión y otros productos complementarios de protección de salud y financiera. El segmento Servicios de Salud incluye servicios ofrecidos a los miembros de su plan de salud, así como a terceros, incluidas soluciones de farmacia, servicios de proveedores, servicios basados en el hogar y programas clínicos, así como servicios y capacidades para administrar la salud de la población. El segmento Comercial individual incluye productos comerciales individuales comercializados bajo la marca HumanaOne.

El precio actual de la acción Humana en tiempo real es 236.46 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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