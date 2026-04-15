Operar Plains All American Pipeline - PAA CFD

Sobre Plains All American Pipeline, L.P.

Plains All American Pipeline, L.P. es propietaria de una red de activos de transporte, terminación, almacenamiento y recogida de oleoductos en cuencas productoras de crudo y líquidos de gas natural (LGN) y corredores de transporte. La empresa opera a través de tres segmentos: Transporte, Instalaciones y Suministro y Logística. Las operaciones del segmento de transporte consisten en actividades asociadas con el transporte de petróleo crudo y LGN en oleoductos, sistemas de recolección y camiones. Las operaciones del segmento de Instalaciones consisten en actividades asociadas a la prestación de servicios de almacenamiento, terminación y producción, principalmente de petróleo crudo, LGN y gas natural, así como servicios de fraccionamiento e isomerización de LGN y servicios de procesamiento de gas natural y condensado. Las actividades del segmento de suministro y logística incluyen la compra, la logística y la reventa de petróleo crudo y LGN en Norteamérica. Sus activos y servicios se centran en el petróleo crudo, los LGN y el gas natural.

El precio actual de la acción Plains All American Pipeline en tiempo real es 21.52 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Southside, Royalty Pharma plc, NeoGenomics, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Arcadis NV y Everest Re Group. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.