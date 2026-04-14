Operar NeoGenomics - NEOus CFD

Sobre NeoGenomics, Inc.

NeoGenomics, Inc. es un operador de una red de laboratorios de pruebas genéticas centradas en el cáncer. La Compañía opera en el segmento de pruebas de laboratorios. Este segmento ofrece servicios de pruebas a hospitales, patólogos, oncólogos, otros médicos e investigadores. Tiene un laboratorio localizado en Ft. Myers y Tampa, Florida; Aliso Viejo, Fresno, Irvine, y West Sacramento, California; Houston, Texas y Nashville, y Tennessee. Ofrece servicios de prueba que incluyen citogenética, hibridación flouresencente in situ (FISH), citometria de flujo, inmunohistoquimica (IHC), prueba molecular y consulta de patología. Su grupo de Servicios Farmacéuticos y Ensayos Clínicas proporciona servicios de prueba en apoyo de los programas de oncología de sus clientes farmacéuticos desde el descubrimiento hasta la comercialización. Ayuda a sus clientes a desarrollar una hipótesis de biomarcadores al recomendar una plataforma optima para la detección molecular y respaldar sus herramientas de descubrimiento con la informática para capturar datos significativos.

El precio actual de la acción NeoGenomics en tiempo real es 8.27 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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