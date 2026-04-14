Operar Isuzu Motors Limited - 7202 CFD

Sobre Isuzu Motors Ltd

ISUZU MOTORS LIMITED es un fabricante de automóviles con sede en Japón. La empresa se dedica principalmente a la fabricación y venta de automóviles, componentes y motores industriales, así como a la prestación de servicios relacionados con la logística. La empresa se dedica a la fabricación y venta de vehículos comerciales y vehículos comerciales ligeros (LCV), como camiones de gran tamaño, autobuses, camiones de pequeño tamaño y camionetas, así como componentes de automóviles y motores industriales.

El precio actual de la acción Isuzu Motors Limited en tiempo real es 2335.86 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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