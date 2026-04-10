Operar Faurecia - EO CFD

Sobre Faurecia SE

Faurecia SE es un proveedor de equipos de automoción con sede en Francia. La empresa divide sus actividades en cuatro segmentos principales: Faurecia Seating, Faurecia Interiors, Faurecia Clarion Electronics y Faurecia Clean Mobility. Faurecia Seating desarrolla sistemas de asientos que optimizan el confort y la seguridad de los usuarios. También desarrolla soluciones para el confort térmico y postural, la salud y el bienestar y la seguridad avanzada. El segmento Faurecia Interiors desarrolla sistemas interiores completos, incluyendo paneles de instrumentos, paneles de puertas, consolas centrales, así como superficies inteligentes, soluciones para interfaces hombre-máquina intuitivas y confort climático y calidad del aire personalizados para la cabina. El segmento Faurecia Clarion Electronics desarrolla y produce sistemas de infoentretenimiento en el vehículo, diseño de sonido completamente digital, asistencia avanzada al conductor, conectividad y servicios en la nube para clientes de todo el mundo. El segmento Faurecia Clean Mobility desarrolla soluciones para impulsar la movilidad y la industria hacia las cero emisiones.

El precio actual de la acción Faurecia en tiempo real es 10.505 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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