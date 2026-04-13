Operar Dover - DOV CFD

Sobre Dover Corp

Dover Corporation es un fabricante global diversificado y proveedor de soluciones. Se centra en el suministro de equipos y componentes, suministros consumibles, piezas de recambio, software y soluciones digitales y servicios de apoyo. Sus segmentos operativos incluyen Productos de Ingeniería, Energía Limpia y Abastecimiento de Combustible, Imagen e Identificación, Bombas y Soluciones de Proceso, y Tecnologías de Clima y Sostenibilidad. El segmento de productos de ingeniería ofrece una gama de productos que incluye software y servicios. El segmento de Energía Limpia y Abastecimiento de Combustible proporciona componentes, equipos y soluciones de software y servicios. El segmento de Imaging & Identification suministra equipos de marcado y codificación de precisión, trazabilidad de productos e impresión textil digital. El segmento Pumps & Process Solutions fabrica bombas especiales, soluciones de conexión de fluidos, equipos de procesamiento de plásticos y polímeros y componentes de precisión de ingeniería. El segmento de Tecnologías de Clima y Sostenibilidad proporciona equipos y sistemas de eficiencia energética.

El precio actual de la acción Dover en tiempo real es 217.56 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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