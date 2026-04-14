Operar QuantumScape Corporation - QS CFD

Sobre Quantumscape Corp

QuantumScape Corporation se dedica a desarrollar tecnología de baterías para vehículos eléctricos y otras aplicaciones. La empresa se centra en el desarrollo y la comercialización de sus baterías de litio-metal de estado sólido. Ofrece tecnología de baterías de celdas de litio-metal de estado sólido. Su separador de estado sólido es la tecnología que permite un ciclo fiable de la batería de ánodo de litio-metal. Su separador de estado sólido es una cerámica inorgánica que se coloca entre un cátodo y un ánodo colector de corriente para formar una sola capa de célula de batería. Estas capas individuales se apilarán en una célula multicapa, del tamaño de una baraja, que será el factor de forma comercial para las baterías de los vehículos eléctricos. Sus cátodos utilizan una combinación de materiales activos catódicos convencionales (NMC) con un gel orgánico formado por un polímero orgánico y un catolito líquido orgánico. La empresa está al servicio de la industria del automóvil.

El precio actual de la acción QuantumScape Corporation en tiempo real es 6.61 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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