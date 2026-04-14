Operar Impinj - PI CFD

Sobre IMPINJ Inc

Impinj, Inc. es una empresa que desarrolla soluciones de Internet de las cosas (IoT). La empresa proporciona la identidad, la ubicación y la autenticidad de diversos artículos físicos. Su plataforma, que comprende varias familias de productos, conecta de forma inalámbrica artículos individuales y entrega datos sobre los artículos conectados a aplicaciones empresariales y de consumo habilitadas por su red de socios. La empresa y sus socios conectan los artículos a través de un chip de radio en miniatura incrustado en el artículo o en su embalaje, leyendo y entregando la identidad, la ubicación y la autenticidad de cada artículo. Ha hecho posible la conectividad de más de 50.000 millones de artículos, permitiendo a las empresas y a los consumidores obtener información de esos artículos conectados. Su plataforma utiliza RAIN, un tipo de tecnología de identificación por radiofrecuencia, o RFID, de la que fue pionera. Encabezó el desarrollo de la norma de radio RAIN, presionó a los gobiernos para que asignaran el espectro de frecuencias y cofundó la RAIN Alliance, que cuenta con unas 160 empresas miembros.

El precio actual de la acción Impinj en tiempo real es 107.61 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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