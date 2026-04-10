Operar Atos - ATOp CFD

Sobre Atos SE

Atos SE es una empresa de transformación digital con sede en Francia especializada en soluciones relacionadas con la nube, el big data y la analítica, la ciberseguridad, la informática de alto rendimiento, las aplicaciones empresariales, el lugar de trabajo digital, la automatización y el Internet de las cosas (IoT). La compañía diseña, integra y opera soluciones específicas para el cliente basadas en la tecnología de sus socios, así como desarrolla tecnologías de alta gama, entre otras. Opera globalmente a través de seis segmentos geográficos: Reino Unido e Irlanda, Francia, Alemania, América del Norte, Benelux y Países Nórdicos, y Otras Unidades de Negocio. Apoya la transformación digital de sus clientes en todos los sectores empresariales, como la sanidad, la energía y los servicios públicos, las telecomunicaciones y los medios de comunicación, el comercio minorista y el transporte, el sector público, la defensa, la fabricación, los servicios financieros y los seguros.

El precio actual de la acción Atos en tiempo real es 33.8659 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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