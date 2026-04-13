Operar EDREAMS ODIGEO, S.A. - EDRes CFD

Sobre eDreams Odigeo SA

Edreams Odigeo SA es una empresa de viajes online con sede en España que opera principalmente en el sector de los vuelos. Con cinco marcas: eDreams, Go Voyages, Opodo,Travellink y Liligo, la empresa ofrece a sus clientes ofertas de vuelos regulares, chárteres, aerolíneas, hoteles, alquiler de coches, cruceros, paquetes vacacionales y seguros de viaje. La empresa opera a través de plataformas digitales, que consisten en portales online y aplicaciones móviles. La Compañía también proporciona a los anunciantes una plataforma para llegar a sus mercados objetivo de forma personalizada, tanto a nivel local como global. La empresa se centra en adaptar su gama de servicios a las necesidades de cada cliente. La empresa tiene presencia internacional, ya que presta servicio a clientes de 45 países.

El precio actual de la acción EDREAMS ODIGEO, S.A. en tiempo real es 3.096 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Insulet Corporation, Udr Reit, ADT Inc., Accolade, Inc., Royal Gold, Inc. y National-Oilwell Varco, Inc. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.