Operar ADT Inc. - ADT CFD

Sobre ADT Inc

ADT Inc. es un proveedor de soluciones de seguridad, automatización y hogar inteligente que atiende a consumidores y empresas en Estados Unidos. La empresa desarrolla su actividad principalmente bajo la marca ADT. La empresa opera a través de dos segmentos, como son el de consumidores y pequeñas empresas (CSB) y el comercial. La empresa también ofrece ADT Solar, que proporciona a los clientes soluciones de energía solar en los tejados y de almacenamiento de energía. La empresa protege y conecta a sus clientes proporcionándoles servicios de vigilancia profesional y ofreciéndoles soluciones orientadas a su estilo de vida a través de ofertas de instalación profesional, bricolaje, móviles y digitales para clientes residenciales, pequeñas empresas y grandes comercios. Es una empresa de servicios completos de seguridad y automatización del hogar, que ofrece una experiencia integrada al cliente. Las ofertas de seguridad y automatización de la empresa están diseñadas para detectar intrusiones, controlar el acceso y detectar el movimiento, el humo, el fuego, el monóxido de carbono, las inundaciones y otras condiciones ambientales.

El precio actual de la acción ADT Inc. en tiempo real es 6.96 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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