Operar JM - JM CFD

Sobre J M Smucker Co

The J. M. Smucker Company es un fabricante y comercializador de productos de marca para alimentos y bebidas y alimentos para mascotas y bocadillos para mascotas en América del Norte. Los segmentos de la Compañía incluyen café minorista de EE. UU., Alimentos de consumo minorista de EE. UU., Minorista de alimentos de mascotas de EE. UU. E internacional y servicio de comidas. Los segmentos del mercado minorista estadounidense de la Compañía consisten en la venta de productos alimenticios de marca a consumidores a través de puntos de venta minoristas en América del Norte en los segmentos del mercado minorista de EE. UU. Los productos de la Compañía se venden a minoristas de alimentos, mayoristas de alimentos, farmacias, tiendas de clubes, comerciantes de masas, tiendas de descuento y dólares, comisarios militares, tiendas y distribuidores de alimentos naturales y tiendas especializadas en mascotas. En Internacional y Servicio de comidas, los productos de la Compañía se distribuyen en el país y en el extranjero a través de canales minoristas y distribuidores y operadores de servicios de comidas, tales como restaurantes, alojamiento, escuelas y universidades, operadores de atención médica.

El precio actual de la acción JM en tiempo real es 123.4 SEK. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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