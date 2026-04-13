Operar Duke Energy Corporation - DUK CFD

Sobre Duke Energy Corp

DUKE ENERGY CORPORATION es una empresa de energía. La Empresa opera a través de tres segmentos: Utilidades eléctricas e infraestructura, Utilidades de gas e infraestructura y Renovables comerciales. La Empresa opera en Estados Unidos a través de sus filiales directas e indirectas. El segmento de Utilidades eléctricas e infraestructura proporciona servicio de electricidad al por menor a través de la generación, transmisión, distribución y venta de electricidad a aproximadamente 7.5 millones de clientes en la zona Sureste y Medio Oeste de Estados Unidos. Las operaciones incluyen venta al por mayor de electricidad a municipalidades, utilidades eléctricas cooperativas y otras entidades de servicio de carga. El segmento de Utilidades de gas e infraestructura sirve a clientes residenciales, comerciales, industriales y de generación eléctrica por gas natural. El segmento de Renovables comerciales principalmente adquiere, construye, desarrolla y opera centros de generación renovable eólica y solar en Estados Unidos.

El precio actual de la acción Duke Energy Corporation en tiempo real es 129.8 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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