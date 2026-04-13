Operar Edison International - EIX CFD

Sobre Edison International

EDISON INTERNATIONAL es una empresa de cartera para Southern California Edison Company (SCE). Al 31 de diciembre de 2016, SCE, una empresa de servicios públicos, se dedicaba principalmente al negocio de suministrar y entregar electricidad a un área de aproximadamente 50,000 millas cuadradas del sur de California. La Empresa atúa también como la compañía matriz de Edison Energy Group, Inc. (Edison Energy Group), una empresa de cartera para filiales dedicadas a la búsqueda de oportunidades de negocio competitivas a través de servicios energéticos, así como a la distribución de energía solar a clientes comerciales e industriales. Los proyectos de SCE incluyen West of Devers, Mesa Substation, Alberhill System, Riverside Transmission Reliability, Eldorado-Lugo-Mohave Upgrade, Tehachapi y Coolwater-Lugo. Al 31 de diciembre de 2016, el Proyecto West of Devers consistía en mejorar y reconfigurar aproximadamente 48 millas de las líneas de transmisión existentes de 220 kilovoltios (kV) entre las subestaciones de Devers, El Casco, Vista y San Bernardino.

El precio actual de la acción Edison International en tiempo real es 72.21 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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