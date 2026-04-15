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Sobre Thomson Reuters Corp

Thomson Reuters Corp es un proveedor de servicios de información empresarial. Opera a través de cinco segmentos: Legal Professionals, Corporates, Tax & Accounting Professionals, Reuters News y Global Print. El segmento Legal Professionals da servicio a bufetes de abogados y gobiernos con productos de investigación y flujo de trabajo, centrándose en la investigación legal impulsada por tecnologías y soluciones integradas de flujo de trabajo legal que combinan contenido, herramientas y análisis. El segmento Corporates da servicio a los clientes corporativos, incluidas las empresas de contabilidad globales, con sus ofertas en los ámbitos jurídico, fiscal, normativo y de cumplimiento. El segmento Tax & Accounting Professionals atiende a los profesionales de la fiscalidad, la contabilidad y la auditoría en las empresas de contabilidad con productos de investigación y flujo de trabajo, centrándose en las ofertas fiscales y la automatización de los flujos de trabajo fiscales. El segmento Reuters News suministra noticias empresariales, financieras, nacionales e internacionales a los profesionales a través de terminales de escritorio. El segmento Global Print proporciona información jurídica y fiscal en formato impreso a los clientes.

El precio actual de la acción Thomson Reuters en tiempo real es 92.35 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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