Operar ONEOK - OKE CFD

Sobre ONEOK, Inc.

ONEOK, Inc. es un proveedor de servicios midstream. La empresa es propietaria de sistemas de líquidos de gas natural (LGN), que conectan el suministro de LGN en las regiones de las Montañas Rocosas, el Pérmico y el Mid-Continent con los centros de mercado y una red de activos de recogida, procesamiento, almacenamiento y transporte de gas natural. La empresa opera a través de tres segmentos: Recogida y procesamiento de gas natural, líquidos de gas natural y gasoductos de gas natural. El segmento de Recogida y Procesamiento de Gas Natural presta servicios de midstream a productores de Dakota del Norte, Montana, Wyoming, Kansas y Oklahoma. El segmento de líquidos de gas natural posee y explota instalaciones que recogen, fraccionan y distribuyen LGN y almacenan productos de LGN, principalmente en Oklahoma, Kansas, Texas, Nuevo México y la región de las Montañas Rocosas, que incluye las cuencas de Williston, Powder River y DJ. El segmento de gasoductos de gas natural, a través de sus activos de propiedad absoluta, proporciona servicios de transporte y almacenamiento intraestatales e interestatales a los usuarios finales.

El precio actual de la acción ONEOK en tiempo real es 84.09 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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