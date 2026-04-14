Operar Sea Limited - SE CFD

Sobre Sea Ltd (ADR)

Sea Limited es una empresa de Internet de consumo. La empresa opera en tres segmentos, a saber, entretenimiento digital, comercio electrónico, así como pagos digitales y servicios financieros. Sus negocios incluyen Garena, Shopee y SeaMoney. La plataforma de Garena ofrece juegos en línea para móviles y ordenadores personales (PC) y desarrolla juegos para móviles para el mercado global. Ofrece deportes electrónicos y da acceso a otros contenidos de entretenimiento y funciones sociales, como la transmisión en directo de partidas, el chat de usuarios y los foros en línea. La plataforma de Shopee es un mercado social centrado en el móvil. Ofrece a los usuarios un entorno de compra con pago integrado, infraestructura logística y servicios de vendedor. SeaMoney ofrece diversos servicios de pago y préstamos a particulares y empresas. También se integra con socios comerciales de terceros y cubre un conjunto de casos de uso de consumo. Opera en lugares como Indonesia, Taiwán, Vietnam, Tailandia, Singapur, Malasia y Filipinas, entre otros.

El precio actual de la acción Sea Limited en tiempo real es 86.81 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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