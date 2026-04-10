Operar Viridien - CGG CFD

Sobre CGG SA

CGG S.A. es fabricante de equipo geofísico. La compañía ofrece servicios de adquisición de datos marinos, terrestres y aéreos, así como una gama de otros servicios de geociencias, que incluyen la generación de imágenes de datos, geociencia y servicios de consultoría de ingeniería de petróleo, así como recolección, desarrollo y licenciamiento de datos geológicos. Sus segmentos incluyen Adquisición de Datos Contractuales; Geología, Geofísica y Depósito (GGR); Equipos y Recursos No Operados. La Adquisición de Datos Contractuales incluye marina y tierra y multifísica. Su segmento GGR incluye la línea de negocio de múltiples clientes y las líneas de negocio de depósito e imágenes subsuperficiales (procesamiento y toma de imágenes de datos geofísicos, caracterización de depósitos, servicios de consultoría y de software geofísicos, biblioteca de datos geológicos y soluciones de gestión de datos). El segmento Equipo consiste en actividades de fabricación y ventas de equipos sísmicos. Opera a través de Saturno, un estudio multicliente ubicado en la cuenca oceánica de Santos, en Brasil.

El precio actual de la acción Viridien en tiempo real es 123.476 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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