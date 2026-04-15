Operar TransDigm Group Inc (USA) - TDG CFD

Sobre TransDigm Group Incorporated

TRANSDIGM GROUP INCORPORATED es un diseñador, productor y proveedor de componentes de aviones para uso en servicio comercial o en aviones militares. La Empresa opera a través de tres segmentos: Fuerza & Control, Armazón y No aviación. El segmento de Fuerza & Control incluye operaciones que principalmente desarrollan, producen y promocionan sistemas y componentes que proveen fuerza a o controlan la fuerza de avión usando tecnologías de control electrónicas, de fluido, de fuerza y de movimiento mecánico. El segmento de Armazón incluye operaciones que principalmente desarrollan y promocionan sistemas y componentes que se usa en aplicaciones de armazón no energéticas usando tecnologías de armazón y de estructura de cabina. El segmento de No aviación incluye operaciones que principalmente desarrollan, producen y comercializan productos a mercados no relacionados con aviación. Su oferta de productos incluye encendidos y controles mecánicas y electromecánicas, dispositivos diseñados para enclavamiento y bloqueo y cinturones de seguridad y sostenes de seguridad.

El precio actual de la acción TransDigm Group Inc (USA) en tiempo real es 1275.1 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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