Operar Domino's Pizza Group PLC - DOM CFD

Sobre Domino's Pizza Group PLC.

Domino's Pizza Group plc es una empresa de reparto de pizzas con sede en el Reino Unido. La empresa posee los derechos de franquicia para poseer, operar y franquiciar tiendas Domino's en el Reino Unido y la República de Irlanda. La empresa opera a través de segmentos como Reino Unido e Irlanda e Internacional. Las instalaciones principales de la empresa se encuentran en West Ashland, Milton Keynes. Sus pizzas se elaboran con ingredientes de origen, como la mozzarella de nata, la salsa de tomate madurada en viña y su masa de autor. Vende a los franquiciados su masa de pizza, así como otros artículos alimentarios y no alimentarios.

El precio actual de la acción Domino's Pizza Group PLC en tiempo real es 1.794 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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