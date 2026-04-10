Operar Brookfield Corporation - BAM CFD

Sobre Brookfield Asset Management Inc

Brookfield Asset Management Inc. es un gestor de activos alternativos. Los segmentos de la empresa incluyen la gestión de activos, el sector inmobiliario, la energía renovable y la transición, la infraestructura, el capital privado, el desarrollo residencial y las actividades corporativas. El segmento de gestión de activos incluye la gestión de sus fondos privados a largo plazo, estrategias perpetuas y estrategias líquidas en nombre de sus inversores. El segmento inmobiliario incluye la propiedad, la explotación y el desarrollo de inversiones básicas y de transición y desarrollo. El segmento de energía renovable y de transición incluye la propiedad, explotación y desarrollo de instalaciones de generación de energía hidroeléctrica, eólica, solar y de transición. El segmento de infraestructuras incluye la propiedad, la explotación y el desarrollo de activos de servicios públicos, de transporte, de medio alcance y de recursos. El segmento de capital privado se centra en los servicios empresariales, los servicios de infraestructuras y los industriales. El segmento de desarrollo residencial incluye la construcción de viviendas y el desarrollo de terrenos.

El precio actual de la acción Brookfield Corporation en tiempo real es 42.04 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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