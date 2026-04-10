Operar Apache - APA CFD

Sobre APA Corp (US)

APA Corporation es una sociedad de cartera de energía. La Compañía opera a través de sus subsidiarias: Apache Corporation y APA Corporation Suriname. Explora y produce petróleo y gas. Los segmentos de producción de la Compañía incluyen los Estados Unidos, el desierto occidental de Egipto y el Mar del Norte y Surinam del Reino Unido. Las operaciones e intereses de la Compañía en Estados Unidos se concentran en la Cuenca Pérmica. La Compañía también incluye activos en el este de Texas Eagle Ford / Austin Chalk, la Costa del Golfo y el Golfo de México. Egipto incluye activos convencionales en tierra ubicados en el desierto occidental de Egipto; y el Mar del Norte, que incluye activos extraterritoriales con sede en el Reino Unido. Surinam incluye actividades de exploración costa afuera.

El precio actual de la acción Apache en tiempo real es 38.59 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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