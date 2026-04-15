Operar Tapestry, Inc. - TPR CFD

Sobre Tapestry Inc

TAPESTRY, INC, antes COACH, INC., es una casa de diseño de accesorios de lujo y estilo de vida. La oferta de productos de la Compañía usa una gama de cueros, telas y materiales. Sus segmentos son América del Norte, Internacional y Stuart Weitzman. El segmento de América del Norte incluye la venta de productos de la marca Tapestry a los clientes de América del Norte a través tiendas operadas por Tapestry (incluido el Internet) y la venta a clientes mayoristas de América del Norte. El segmento Internacional opera las sucursales de tienda dentro de una tienda y tiendas minoristas y de productos rebajados, así como sitios web de comercio electrónico. El segmento Stuart Weitzman incluye ventas en todo el mundo generadas por la marca Stuart Weitzman, principalmente a través de tiendas por departamentos en sucursales de América del Norte y el resto del mundo, y dentro de las tiendas operadas por Stuart Weitzman (incluido el Internet) en los Estados Unidos, Canadá y Europa. Sus ofertas de productos incluyen bolsos de mujeres y hombres, prendas listas para usar.

El precio actual de la acción Tapestry, Inc. en tiempo real es 151.29 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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