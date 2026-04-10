Operar Bankinter, S.A. - BKT CFD

Sobre Bankinter SA

Bankinter, S.A. es una entidad financiera con sede en España que se dedica principalmente al sector de banca. Las actividades del banco se dividen en cuatro segmentos de negocio: Banca Comercial, que ofrece cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, gestión de inversiones y asesoría, así como préstamos hipotecarios, entre otros, para clientes individuales; Banca Corporativa, que ofrece servicios financieros a pequeñas y medianas empresas, corporaciones y organismos gubernamentales; Finanzas de Consumo, que se concentra en préstamos personales y servicios de tarjeta de crédito a través de Bankinter Consumer Finance EFC, y Otro, que incluye cuentas de ahorro en línea, entre otros. La compañía opera a través de numerosas filiales, como Bankinter Gestion de Activos SGIIC, Hispamarket S.A., Bankinter Capital Riesgo SGECR SA y Bankinter Sociedad de Financiacion SAU.

El precio actual de la acción Bankinter, S.A. en tiempo real es 14.44 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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