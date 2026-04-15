Operar Omnicom Group Inc. - OMC CFD

Sobre Omnicom Group Inc.

Omnicom Group Inc. es una empresa global de marketing y comunicaciones corporativas. La empresa ofrece publicidad, planificación y compra estratégica de medios, marketing digital e interactivo, marketing directo y promocional, relaciones públicas y otros servicios de comunicación especializados. Los servicios de la empresa incluyen relaciones con los inversores, branding, investigación de marketing, marketing de contenidos, planificación y compra de medios, consultoría de responsabilidad social corporativa, merchandising y punto de venta, comunicaciones de crisis, marketing móvil, publicaciones personalizadas, marketing multicultural, análisis de datos, marketing sin ánimo de lucro, gestión de bases de datos, comunicaciones organizativas, marketing digital/directo, diseño de envases, transformación digital, colocación de productos, entretenimiento, marketing, marketing promocional, artes gráficas/imagen digital, diseño de tiendas, marketing interactivo, marketing en redes sociales, apoyo a las ventas, marketing en buscadores, marketing para compradores y marketing deportivo y de eventos.

El precio actual de la acción Omnicom Group Inc. en tiempo real es 76.37 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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