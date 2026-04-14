Operar Shiseido Company, Limited - 4911 CFD

Sobre Shiseido Company, Limited

Shiseido Company, Limited es una compañía con base en Japón se dedica a la fabricación y venta de cosméticos, de tocador, productos de cuidado personal, peluquería y productos. La Compañía opera en siete segmentos de negocios. El segmento de Japón vende cosméticos, artículos de tocador, artículos de cuidado personal, alimentos de belleza, y medicamentos de venta libre en Japón. El segmento China y el segmento Asia Pacifico fabrica y vende cosméticos, artículos de tocador y artículos de cuidado personal respectivamente en China y Asia- Oceanía regiones excluidas de Japón y China. El segmento de América y Europa fabrica y vende cosméticos y artículos de tocador respectivamente en América, también en Europa y Oriente Medio y África. El segmento de Travel Retail vende cosméticos y artículos de tocador en tiendas libres de impuestos en todo el mundo, excepto Japón. El segmento profesional vende productos de peluquería y belleza en Japón, China y Asia. La compañía también lleva a cabo el negocio de la ciencia de la frontera de materias primas cosméticas y medicamentos, así como el negocio de alimentos y bebidas.

El precio actual de la acción Shiseido Company, Limited en tiempo real es 3205.88 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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