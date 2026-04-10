Operar Cancom SE - COK CFD

Sobre Cancom SE

Cancom SE es un proveedor alemán de infraestructuras y servicios de tecnologías de la información (TI). La empresa diversifica sus actividades en dos segmentos de negocio: Soluciones en la nube y Soluciones de TI. El segmento de negocio de soluciones en la nube comprende, entre otros, CANCOM Pironet AG & Co, Pironet AG y synaix Service GmbH. Comprende principalmente los servicios gestionados compartidos y en la nube del Grupo, incluidos el hardware, el software y los servicios en la nube relacionados con los proyectos. El segmento de negocio de soluciones informáticas incluye CANCOM GmbH, CANCOM ICT Service GmbH y CANCOM SCS GmbH, entre otros. Ofrece infraestructura de TI y soporte de aplicaciones. La gama de servicios prestados por el segmento de soluciones informáticas de la empresa incluye el asesoramiento sobre estrategias informáticas, la planificación y ejecución de proyectos, la integración de sistemas, el mantenimiento, la formación y otros servicios informáticos, incluida la gestión de departamentos informáticos completos. La empresa opera principalmente en Alemania y Austria.

El precio actual de la acción Cancom SE en tiempo real es 24.475 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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