Operar Boliden AB - BOLs CFD

Sobre Boliden AB

Boliden AB es una empresa metalúrgica de alta tecnología con sede en Suecia. La empresa explota minas y fundiciones que trabajan a largo plazo para garantizar el suministro de metales básicos y metales a la sociedad mediante la extracción de minerales y la producción y entrega de los metales a la industria. La empresa opera en Suecia, Finlandia, Noruega e Irlanda. Boliden está organizada en dos segmentos: Área de Negocio de Minas y Área de Negocio de Fundiciones. El área de negocio de minas comprende las operaciones de las minas suecas Aitik, Boliden Area y Garpenberg, la mina Tara en Irlanda y las minas Kylylahti y Kevitsa en Finlandia. El área de negocio de Fundiciones incluye las fundiciones de zinc de Kokkola y Odda en Finlandia y Noruega respectivamente, las fundiciones de cobre de Ronnskr y Harjavalta en Suecia y Finlandia respectivamente, y la fundición de plomo de Bergsoe en Suecia.

El precio actual de la acción Boliden AB en tiempo real es 541.6 SEK. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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