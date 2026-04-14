Operar Newmont Goldcorp Corporation - NEM CFD

Sobre Newmont Corporation

Newmont Goldcorp Corp, anteriormente Newmont Mining Corp, es una compañía minera que se centra en la producción y exploración de oro, cobre, plata, zinc y plomo. Es principalmente un productor de oro con operaciones y/o activos en los Estados Unidos, Australia, Perú, Ghana y Suriname. Los segmentos de la Compañía incluyen Norteamérica, Sudamérica, Asia Pacífico y África. Su segmento de América del Norte se compone principalmente de Carlin, Phoenix, Twin Creeks y Long Canyon en el estado de Nevada, y Cripple Creek & Victor en el estado de Colorado, en los Estados Unidos. Su segmento de América del Sur se compone principalmente de Yanacocha en Perú y Merian en Surinam. Su segmento de Asia Pacífico consta principalmente de Boddington, Tanami y Kalgoorlie en Australia. El segmento de África de la Compañía consiste principalmente de Ahafo y Akyem en Ghana. Al 31 de diciembre de 2016, tenía reservas de oro de 68.5 millones de onzas y una posición total de tierra de aproximadamente 23,000 millas cuadradas (59,000 kilómetros cuadrados).

El precio actual de la acción Newmont Goldcorp Corporation en tiempo real es 118.79 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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