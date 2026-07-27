Las mejores OPI a seguir en el Reino Unido

El mercado británico de ofertas públicas inciales en 2025 está mostrando un renovado impulso, y varios nombres conocidos están apareciendo en los titulares con planes para cotizar en la Bolsa de Londres o en el extranjero. Estas son algunas de las principales OPI a seguir: toda la información está actualizada a 2 de abril de 2025 y puede sufrir modificaciones según la evolución de la normativa o del mercado.

Compañía Sector Valoración estimada (año) Previsto Revolut Banca digital 60,000 millones de dólares (2025) 2025 Shein Comercio electrónico 30,000–66,000 millones de dólares (2024–2025) 2025 Monzo Banca digital 5,900 millones de dólares (2024) 2025 Waterstones Librería No disponible Por revelar BrewDog Productos de consumo 2,000 millones de dólares (2018) Por revelar

Revolut

Revolut se ha convertido en uno de los mayores bancos digitales de Europa, valorado en 60,000 millones de dólares en febrero de 2025. Al parecer, se está tramitando la cotización en la Bolsa de Londres, siempre y cuando se apruebe la licencia bancaria británica.



Obtén más información sobre la posible salida a la bolsa, visita nuestra guía de trading de la OPI de Revolut.

Shein

Shein ha solicitado confidencialmente su salida a bolsa y, aunque tiene su sede en Singapur, tiene previsto cotizar en la Bolsa de Londres en 2025. Valorada en 50,000 millones de dólares en febrero de 2025, el debut en bolsa del gigante del comercio electrónico ha despertado el interés mundial de los analistas de los mercados minorista y tecnológico.

Conoce más información sobre la posible OPI de Shein en nuestra guía de trading de la OPI de Shein.

Monzo

Monzo aspira a salir a bolsa a finales de 2025, aunque todavía está por decidir si lo hará en el Reino Unido o en los EE. UU. Valorada supuestamente en 5,900 millones de dólares en octubre de 2024, el neobanco británico sigue creciendo y mejorando su rentabilidad antes de cualquier anuncio oficial.

Waterstones

Waterstones está considerando una posible salida a la bolsa en Londres o Nueva York, la cual coincidiría con sus planes de expansión en los mercados británico y estadounidense. Aunque no hay plazos confirmados, cualquier decisión dependerá de la estrategia de Elliott Management, el propietario de capital privado de la emblemática cadena de librerías británica.

BrewDog

La salida la bolsa de BrewDog se retrasó tras los planes anteriores de cotizar en la Bolsa de Londres. Su última valoración conocida fue de 1,800 millones de libras (unos 2,000 millones de dólares) allá por 2018. Aunque no se ha confirmado una nueva fecha, la compañía sigue mostrando interés en una futura salida a bolsa.

Conoce más información sobre la potencial OPI de BrewDog en nuestra guía de trading de la OPI de BrewDog.