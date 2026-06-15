¿Por qué los horarios de trading de los mercados de valores son importantes?

Para los traders de índices y acciones, es importante comprender los horarios de trading de los mercados de valores mundiales. Las horas de apertura de cada mercado de valores son tu ventana para ejecutar operaciones de trading, responder a los cambios del mercado y gestionar tu portafolio a lo largo del día. Por lo tanto, para planificar y tomar decisiones correctamente, es preciso conocer los horarios de trading de los mercados de valores mundiales.

Algunos mercados de valores hacen una pausa en las operaciones de trading para almorzar, lo que permite el mantenimiento del sistema, las tareas administrativas y mitiga la volatilidad excesiva. Esta pausa permite a los traders reflexionar sobre sus posiciones y prepararse para la segunda mitad de la jornada. Sin embargo, otras bolsas operan continuamente sin interrupción, lo que significa que es importante estar atento a los posibles cambios del mercado durante toda la sesión.

Todas las horas indicadas en el artículo corresponden a la zona horaria UTC.

¿A qué hora abre el mercado de valores del Reino Unido?

El mercado de valores del Reino Unido (Bolsa de Londres) abre a las 7:00 UTC y cierra a las 15:30 sin pausa para almorzar, lo que repercute en el índice UK 100.

¿A qué hora abre el mercado de valores de los EE. UU.?

El mercado de valores de los EE. UU. (Bolsa de Nueva York) abre a las 13:30 UTC y cierra a las 20:00, sin pausa para el almuerzo, lo que repercute en el Dow Jones (US Wall Street 30) y el S&P 500 (US 500).

¿A qué hora abren los mercados asiáticos?

Los mercados asiáticos abren y cierran a horas diferentes según el mercado de valores. La Bolsa de Japón, de la que se compone el Nikkei 225 (Japan 225), abre a las 00:00 UTC y cierra a las 6:00, mientras que la Bolsa de Shanghái, que cubre el SSE Composite (China A50) abre a las 1:30 UTC y cierra a las 7:00. Por su parte, la Bolsa de Hong Kong, de la que procede el Hang Seng (Hong Kong 50), también abre a la 1:30 UTC y cierra a las 8:00. Todos estos mercados de valores tienen pausas para el almuerzo (véase el cuadro siguiente).

¿A qué hora abren los mercados europeos?

La mayoría de los mercados europeos abre y cierra a la misma hora. El Euronext Paris, a partir del cual se elaboran el CAC 40 (France 40) y el AEX (Netherlands 25), abre a las 7:00 UTC y cierra a las 15:30. La Bolsa de Fráncfort, a partir de la cual se elabora el DAX 40 (Germany 40), la Bolsa de Madrid, para el Ibex 35 (Spain 35), y la Bolsa Italiana, para el Italy 40, comparten el mismo horario de 7:00 UTC a 15:30 UTC.

¿A qué hora abren los mercados australianos?

El Mercado de Valores de Australia (ASX), a partir del cual se elabora el ASX 200 (Australia 200), abre a las 23:00 UTC y cierra a las 5:00. La Bolsa de Nueva Zelanda, para el New Zealand 50, está abierta desde las 21:00 UTC hasta las 3:45.

¿Cuáles son los horarios de apertura y cierre de los principales mercados de valores?

Aquí tienes una lista completa de los horarios de apertura y cierre de los principales mercados de valores que debes tener en cuenta; en ella, se muestra la bolsa, así como los índices relacionados que ofrecemos, con el mercado específico de Capital.com que debes buscar entre paréntesis.

Mercado de valores Hora de apertura (UTC) Hora de cierre (UTC) Pausa para el almuerzo (UTC) Índices bursátiles relacionados Bolsa de Londres 7:00 15:30 NA FTSE 100 (UK 100) FTSE 250 (UK 250) Bolsa de Nueva York 13:30 20:00 NA Dow Jones (US Wall Street 30), S&P 500 (US 500) Mercado de valores Nasdaq* 13:30 20:00 NA US Tech 100 Euronext 7:00 15:30 NA CAC 40 (France 40)

AEX (Netherlands 25) Bolsa de Shanghái 1:30 7:00 3:30–5:00 SSE Composite (China A50) Bolsa de Japón 00:00am 6:00 2:30–3:30 Nikkei 225 (Japan 225) Bolsa de Hong Kong 1:30 8:00 4:00–5:00 Hang Seng (Hong Kong 50)

*Nasdaq®️ es una marca comercial de Nasdaq Inc. La información facilitada tiene carácter meramente informativo.

¿Qué es el trading después del cierre o "after hours trading"cmsadm.php?

El trading después del cierre, también conocido como trading en horario ampliado (o after hours trading), se refiere al período en el que se puede hacer trading con acciones e índices fuera del horario habitual de la bolsa a la que corresponden. Por lo tanto, el trading después del cierre te permite reaccionar ante noticias y eventos que se produzcan fuera de la sesión ordinaria. No obstante, si planeas hacer trading después del cierre, es importante que tengas en cuenta en tu plan de trading que el volumen total puede variar significativamente en comparación con el horario normal, lo que puede suponer una menor liquidez y una mayor volatilidad. Conoce más sobre los mercados en los que puedes hacer trading con nosotros después del cierre.

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