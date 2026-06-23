OPI de Shein: cómo hacer trading con acciones de Shein
Conoce todo sobre Shein y su próxima oferta pública inicial (OPI), con sus posibles impulsores de precios, y cómo hacer trading en bolsa mediante CFD.
¿Cuándo saldrá Shein a la bolsa?
Al 27 de febrero de 2025, Shein no ha anunciado oficialmente una fecha para su oferta pública inicial (OPI).
En un principio, Shein pretendía cotizar en la Bolsa de Londres (LSE) en el primer trimestre de 2025. Sin embargo, el 14 de febrero de 2025 se reportó que Shein podría aplazar su OPI al segundo semestre de 2025.
Los traders interesados en los sectores de la moda rápida y el comercio electrónico podrían considerar el seguimiento de empresas que cotizan en bolsa como ASOS, Boohoo y Zalando, que operan en mercados similares al de Shein, y podrían ofrecer oportunidades de inversión alternativas.
Los planes de OPI de Shein pueden cambiar a medida que evolucionen la normativa y las condiciones del mercado.
¿Por qué retrasó Shein su OPI?
A 27 de febrero de 2025, Shein no había anunciado oficialmente su OPI ni ningún retraso. Sin embargo, los analistas de RBC Capital sugieren que los recientes cambios en la política comercial de los EE. UU. han influido en la decisión de Shein de aplazar su salida a bolsa.
El 1 de febrero de 2025, el presidente estadounidense Trump anunció el fin de la norma «de minimis», que anteriormente permitía que las importaciones de menos de $800 entraran en los EE. UU. libres de impuestos. También se introdujo un arancel del 10% sobre los productos chinos, lo cual afectó significativamente a la estrategia de precios y la rentabilidad de Shein en su mayor mercado.
Mientras tanto, el Financial Times (23 de febrero de 2025) informaba de que el beneficio neto de Shein cayó un 40% en 2024, hasta unos 1,000 millones de dólares, a pesar de un aumento de las ventas del 19%, hasta 38,000 millones de dólares. La creciente competencia de Temu y el aumento de los costos operativos han reducido los márgenes, lo cual ha llevado a los inversionistas a presionar para que se revise la valoración de la OPI, que podría llegar a los 30,000 millones de dólares, frente a los 66,000 millones estimados anteriormente.
¿Qué es Shein?
Shein es un gigante mundial del comercio electrónico de moda rápida, fundado en 2008 por Chris Xu en Nanjing (China). En la actualidad, con sede en Singapur, opera con un modelo directo al consumidor (DTC, por sus siglas en inglés), vendiendo ropa, accesorios y artículos para el hogar en más de 150 países, sin tiendas físicas permanentes, sino en tiendas pop-up.
El éxito de Shein se debe al seguimiento de tendencias en tiempo real y a un sistema conocido como «inventario justo a tiempo», el cual le permite producir pequeños lotes de nuevos diseños y ampliarlos en función de la demanda. Esto permite ciclos de producción ultrarrápidos y precios bajos, con los que supera a los minoristas tradicionales.
La compañía impulsa las ventas por medio de las redes sociales, el marketing de influencers y su aplicación móvil, y compite con ASOS, Boohoo, Alibaba, Temu y JD.com. Sin embargo, se enfrenta a un continuo escrutinio sobre prácticas laborales, sostenibilidad y disputas sobre propiedad intelectual.
Los hitos clave en la historia de Shein
- 2008Chris Xu funda la compañía como tienda de vestidos de novia y ropa de mujer.
- 2012Se renombra como Shein y pasa a vender ropa de moda rápida en todo el mundo.
- 2015Adopta un modelo de producción a la carta basado en datos, el cual permite una rápida adaptación a las tendencias.
- 2018Se expande significativamente en los mercados estadounidense y europeo, lo que aumenta su presencia internacional.
- 2020Supera a Zara y H&M en descargas de aplicaciones y se convierte en el mayor minorista de moda en línea del mundo.
- 2022Se valora en 100,000 millones de dólares, lo que la convierte brevemente en el minorista privado de moda más valioso del mundo.
- 2024–2025Se enfrenta a un creciente escrutinio normativo y a preocupaciones éticas mientras prepara una OPI.
Historial de la valoración financiera de Shein
Shein ha experimentado cambios drásticos en su valoración, lo cual refleja su rápido ascenso como fuerza dominante en la moda rápida y los retos de mantener el crecimiento en un mercado en evolución. Desde sus primeros hitos multimillonarios hasta una valoración máxima que supera los 100,000 millones de dólares, el valor de Shein ha fluctuado debido al sentimiento de los inversionistas, el escrutinio regulador y las cambiantes condiciones económicas. A continuación, se muestra una cronología de los cambios en la valoración de Shein en los últimos años.
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Año
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Valoración
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Notas
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2020
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15,000 millones de dólares
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Logrado en medio de un crecimiento significativo durante la pandemia de COVID-19.
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2021
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30,000 millones de dólares
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La valoración se duplicó con respecto al año anterior.
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Abril de 2022
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100,000 millones de dólares
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Alcanzado tras una ronda de financiación, superando las valoraciones combinadas de H&M y Zara.
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2023
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66,000 millones de dólares
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La valoración disminuyó ante los retos del mercado y las presiones normativas.
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Febrero de 2025
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Aproximadamente 50,000 millones de dólares
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Valoración prevista para una posible OPI en Londres, que refleja la evolución reciente del mercado y la normativa.
¿Cuál es la fuente de ingresos de Shein?
Shein gana dinero como plataforma de comercio electrónico de moda rápida, basándose en un modelo directo al consumidor (DTC) sin tiendas físicas. A diferencia de los minoristas de moda tradicionales, utiliza un ciclo de producción ultrarrápido, por lo que puede crear y lanzar nuevos diseños en cuestión de semanas en lugar de meses.
Los ingresos de Shein proceden de varias fuentes clave:
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Flujo de ingresos
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Descripción
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Ventas directas
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Shein vende ropa, accesorios y artículos para el hogar directamente a los consumidores mediante su aplicación móvil y su sitio web.
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Fabricación bajo demanda
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Un modelo de producción justo a tiempo que minimiza el desperdicio de inventario y maximiza la capacidad de respuesta a las tendencias.
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Marcas propias
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Shein colabora con diseñadores y fabricantes independientes bajo sus marcas propias.
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Marketplace de terceros
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Recientemente ha puesto en marcha un mercado que permite a terceros vendedores publicar productos en la plataforma de Shein.
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Logística y distribución
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Shein genera ingresos a partir de alianzas en la cadena de suministro, gastos de envío y servicios de entrega premium.
¿Qué podría influir en el precio en vivo de las acciones de Shein?
El precio de las acciones de Shein tras la OPI, si es que llega a salir a bolsa, podría verse influido por las políticas comerciales, las tendencias de rentabilidad, las presiones competitivas y el sentimiento general del mercado.
Aranceles comerciales y riesgos normativos
Los márgenes de Shein dependen de la fabricación a bajo costo en China, lo cual la hace vulnerable a las políticas de trading. La revocación prevista por los EE. UU. de la norma de «minimis» en febrero de 2025 podría someter sus envíos a aranceles completos, lo cual elevaría los costos. Los aranceles más altos sobre las importaciones chinas siguen en estudio, lo cual podría obligar a Shein a aumentar los precios o absorber los costos, presionando el precio de sus acciones —similar a la caída del precio de las acciones de Alibaba en 2018–2019 cuando se endurecieron los aranceles entre los EE. UU. y China.
Ingresos y rentabilidad
Los reportes de resultados son un motor clave del desempeño de las acciones. Unos buenos resultados pueden aumentar la confianza de los inversionistas, mientras que unos beneficios inferiores a los previstos pueden provocar caídas. En 2024, el beneficio neto de Shein cayó un 40%, a pesar de un aumento de las ventas del 19%, hasta 38,000 millones, debido al aumento de los costos y a la competencia de Temu. Una reducción del margen de beneficios tras la OPI podría afectar la valoración, reflejando los problemas de ASOS en 2022, cuando el aumento de las tasas de rentabilidad y los gastos logísticos afectaron su cotización.
Sentimiento del mercado ante la salida a la bolsa
El apetito de los inversionistas influirá en el éxito de la OPI de Shein. Los buenos desempeños de las OPI en los sectores minorista y tecnológico podrían elevar la demanda, mientras que la preocupación por la rentabilidad y las condiciones macroeconómicas podrían frenar el entusiasmo. La volatilidad de la cotización de JD.com, impulsada por los cambios en la demanda de los consumidores, podría indicar posibles cambios para Shein.
Demanda de los consumidores y percepción de la marca
Las acciones de Shein podrían verse influidas por los cambios en las tendencias de consumo y las preocupaciones ESG. Gigantes de la moda rápida, como H&M y Zara, se han enfrentado al escrutinio de la sostenibilidad, lo cual ha impulsado la inversión en plataformas de reventa. Shein también ha sido objeto de presiones por sus prácticas laborales y su impacto medioambiental, sobre todo en Europa, donde los reguladores están adoptando medidas enérgicas contra la moda rápida. Si no aborda estas preocupaciones, las ventas podrían verse afectadas, especialmente entre los consumidores más jóvenes y concienciados socialmente.
¿Cómo hacer trading con acciones de Shein mediante CFD?
Cuando Shein debute en la bolsa, sigue estos pasos para hacer trading con sus acciones:
- Elige una plataforma de tradingSelecciona un bróker regulado que ofrezca acciones o CFD de Shein.
- Crea una cuenta de tradingRegístrate y verifica tu identidad.
- Deposita fondos:Añade dinero a tu cuenta mediante el método que prefieras.
- Monitorea el desempeño de las accionesMantente al día sobre los reportes financieros y las noticias del sector.
- Realiza una operaciónCompra o vende acciones mediante órdenes de mercado o limitadas. Considera las órdenes stop-loss para la gestión del riesgo.
Puedes seguir el pulso de los mercados gracias a la visión experta de nuestros analistas internos. Echa un vistazo a nuestra sección de noticias y análisis para conocer más.
Conoce más sobre los contratos por diferencias en nuestra guía de trading con CFD.
¿Con qué acciones similares a Shein puedo hacer trading?
Shein sigue siendo una compañía privada, pero los reportes apuntan a una OPI en la Bolsa de Londres a finales de 2025. Los traders pueden obtener exposición a la moda rápida y al comercio electrónico por medio de estas compañías que cotizan en bolsa:
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ASOS : minorista británico de moda rápida orientado al consumidor joven.
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Boohoo (BOO) : una marca de moda rápida basada en datos, pero a menor escala que Shein.
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Zalando (ZAL): minorista europeo de moda en línea que mezcla su propio inventario con un marketplace de terceros.
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Temu (PDD): un gigante del comercio electrónico económico que compite directamente con Shein mediante descuentos agresivos.
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Alibaba (BABA): opera AliExpress, que ofrece moda a bajo costo, aunque no se centra exclusivamente en la ropa.
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JD.com (JD): líder chino del comercio electrónico con una sólida red logística.
Conoce más sobre las acciones y los mercados bursátiles en nuestra completa guía de trading de acciones.
Preguntas Frecuentes
¿Shein va a hacer una OPI? ¿Y por qué?
Shein no ha confirmado oficialmente la fecha de su OPI, pero al parecer está considerando Londres como posible lugar de cotización. La compañía aspira a cotizar en la Bolsa de Londres (LSE) en el primer trimestre de 2025. Una OPI permitiría a Shein reunir capital, ampliar operaciones y dar a los primeros inversionistas la oportunidad de salir de sus posiciones.
¿Cuánto vale la OPI de Shein?
La valoración de la OPI de Shein ha sido objeto de especulación. Inicialmente, los reportes sugerían una valoración de unos 66,000 millones de dólares, pero, tras el escrutinio regulador y las presiones macroeconómicas, algunos inversionistas han instado a la compañía a rebajar su valoración hasta 30,000 millones de dólares. El precio final de la OPI dependerá de las condiciones del mercado y de la demanda de los inversionistas en el momento de la cotización.
¿En qué bolsa podría cotizar Shein?
Al parecer, Shein ha considerado la Bolsa de Londres (LSE) como posible lugar de cotización. Esto supone un cambio con respecto a las especulaciones anteriores de que la compañía tenía como objetivo una OPI en los EE. UU. Los planes de OPI de Shein pueden cambiar según la evolución de las condiciones del mercado y la aprobación de las autoridades reguladoras.