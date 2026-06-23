¿Cuándo saldrá Shein a la bolsa?

Al 27 de febrero de 2025, Shein no ha anunciado oficialmente una fecha para su oferta pública inicial (OPI).

En un principio, Shein pretendía cotizar en la Bolsa de Londres (LSE) en el primer trimestre de 2025. Sin embargo, el 14 de febrero de 2025 se reportó que Shein podría aplazar su OPI al segundo semestre de 2025.

Los traders interesados en los sectores de la moda rápida y el comercio electrónico podrían considerar el seguimiento de empresas que cotizan en bolsa como ASOS, Boohoo y Zalando, que operan en mercados similares al de Shein, y podrían ofrecer oportunidades de inversión alternativas.

Los planes de OPI de Shein pueden cambiar a medida que evolucionen la normativa y las condiciones del mercado.

¿Por qué retrasó Shein su OPI?

A 27 de febrero de 2025, Shein no había anunciado oficialmente su OPI ni ningún retraso. Sin embargo, los analistas de RBC Capital sugieren que los recientes cambios en la política comercial de los EE. UU. han influido en la decisión de Shein de aplazar su salida a bolsa.

El 1 de febrero de 2025, el presidente estadounidense Trump anunció el fin de la norma «de minimis», que anteriormente permitía que las importaciones de menos de $800 entraran en los EE. UU. libres de impuestos. También se introdujo un arancel del 10% sobre los productos chinos, lo cual afectó significativamente a la estrategia de precios y la rentabilidad de Shein en su mayor mercado.

Mientras tanto, el Financial Times (23 de febrero de 2025) informaba de que el beneficio neto de Shein cayó un 40% en 2024, hasta unos 1,000 millones de dólares, a pesar de un aumento de las ventas del 19%, hasta 38,000 millones de dólares. La creciente competencia de Temu y el aumento de los costos operativos han reducido los márgenes, lo cual ha llevado a los inversionistas a presionar para que se revise la valoración de la OPI, que podría llegar a los 30,000 millones de dólares, frente a los 66,000 millones estimados anteriormente.