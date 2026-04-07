¿En qué se diferencia el trading con CFD del trading con acciones? A continuación, veremos las cosas en común y las diferencias clave entre estos términos del trading, desde el apalancamiento hasta la información sobre activos y mucho más.

CFD y acciones: ¿en qué se diferencian?

Es común confundir el trading con CFD (contratos por diferencia) y el trading con acciones (valores), pero son conceptos muy distintos.Los CFD son instrumentos que ofrecen acceso a diversos mercados, como divisas, materias primas e índices, mientras que las acciones se centran únicamente en el desempeño de compañías cotizadas por medio del trading de acciones.

Al hacer trading de CFD sobre acciones con nosotros, tienes acceso a acciones de todo el mundo, además de otras clases de activos, todo ello con la flexibilidad y el apalancamiento que proporcionan los CFD. Sin embargo, conviene recordar que el apalancamiento amplifica tanto las pérdidas como los beneficios.

Para comprender las discrepancias entre los CFD y el trading con acciones, se presenta a continuación la definición de cada concepto.

¿Qué son los CFD?

Los CFD son derivados que te permiten hacer trading con los movimientos de precios de diversos activos, como acciones, materias primas o divisas, sin tenerlos en tu posesión. Son flexibles, sin fecha fija de finalización, por lo que puedes mantener tu posición todo el tiempo que quieras. Los CFD, que gozan de gran popularidad en el trading tanto para el corto como para el medio plazo, ofrecen la posibilidad de recurrir al apalancamiento (también conocido como trading con margen). Esto significa que puedes controlar una posición mayor con un desembolso menor; no obstante, esto también aumenta tanto las pérdidas como los beneficios potenciales.

Con los CFD, tienes la opción de tomar una posición larga (comprar un activo que sube de precio) o corta (vender un activo que baja de precio). Ten en cuenta que las siguientes ilustraciones solo muestran el beneficio potencial; si el precio se moviera en la dirección opuesta en cada escenario, incurrirías en una pérdida.

Conoce más sobre el trading con CFD y cómo funciona.

¿Qué son las acciones?

Las acciones son títulos que representan la propiedad de una compañía y se dividen en unidades individuales llamadas acciones. Cuando una compañía sale a bolsa, suele recaudar dinero mediante la emisión de acciones para inversionistas, las cuales luego pueden comprarse y venderse en mercados bursátiles, como la Bolsa de Nueva York o la Bolsa de Londres.

Las compañías primero emiten acciones en el mercado primario por medio de ofertas públicas iniciales (OPI), en las que los inversionistas las compran directamente. Una vez cotizadas, las acciones se negocian en el mercado secundario, donde sus precios fluctúan en función de la oferta y la demanda. Puedes tomar posiciones en acciones de dos maneras:

Invertir en acciones significa comprarlas directamente, con el objetivo de beneficiarte de la revalorización de los precios y, en algunos casos, de los dividendos.

significa comprarlas directamente, con el objetivo de beneficiarte de la revalorización de los precios y, en algunos casos, de los dividendos. Hacer trading con acciones como derivados, tales como los CFD, es la forma en la que operarás con ellas en nuestra plataforma. A continuación, verás una gama de CFD sobre acciones para elegir en nuestra búsqueda de mercado.

Conoce más sobre el trading de acciones y su funcionamiento.

¿Por qué los traders eligen los CFD?

A continuación, te explicamos por qué puedes optar por hacer trading con CFD.

Amplio acceso al mercado: haz trading con acciones, materias primas,divisas y mucho más en una misma plataforma.

Apalancamiento (también conocido como trading con margen): te permite controlar posiciones más grandes con un desembolso inicial menor, lo cual aumenta tanto la rentabilidad como los riesgos potenciales.

Duración flexible: no hay fechas de vencimiento fijas, lo cual permite a los traders cerrar posiciones cuando lo deseen.

Diversificación: te permite diversificar fácilmente entre distintas clases de activos dentro de una misma cuenta.

Enfoque en el corto y el medio plazo: puede ser adecuado para el day trading, en el cual se busca responder a las condiciones inmediatas del mercado.

¿Por qué los traders eligen las acciones?

A continuación, te explicamos por qué puedes optar por hacer trading con acciones.

Alta liquidez:: los mercados bursátiles registran un importante volumen de trading, lo cual facilita la apertura y el cierre de posiciones.

Horario de mercado adaptado a las bolsas: las operaciones de trading tienen lugar durante el horario bursátil, aunque algunos mercados ofrecen una negociación prolongada o fuera de horario.

Apalancamiento: por medio de los CFD, los traders pueden controlar posiciones más grandes con una inversión menor, lo cual amplifica tanto las ganancias como los riesgos potenciales.

Exposición a compañías individuales: puedes hacer trading según el desempeño de la compañía, los reportes de beneficios y las tendencias del sector.

Oportunidades diversas: acceso a una amplia gama de sectores, desde el tecnológico hasta el sanitario, lo cual permite a los traders sacar partido de las distintas condiciones del mercado.

Aquí tiene más información sobre la comparación entre acciones y CFD.

