CFD vs. acciones: ¿qué deben saber los traders?
¿En qué se diferencia el trading con CFD del trading con acciones? A continuación, veremos las cosas en común y las diferencias clave entre estos términos del trading, desde el apalancamiento hasta la información sobre activos y mucho más.
CFD y acciones: ¿en qué se diferencian?
Es común confundir el trading con CFD (contratos por diferencia) y el trading con acciones (valores), pero son conceptos muy distintos.Los CFD son instrumentos que ofrecen acceso a diversos mercados, como divisas, materias primas e índices, mientras que las acciones se centran únicamente en el desempeño de compañías cotizadas por medio del trading de acciones.
Al hacer trading de CFD sobre acciones con nosotros, tienes acceso a acciones de todo el mundo, además de otras clases de activos, todo ello con la flexibilidad y el apalancamiento que proporcionan los CFD. Sin embargo, conviene recordar que el apalancamiento amplifica tanto las pérdidas como los beneficios.
Para comprender las discrepancias entre los CFD y el trading con acciones, se presenta a continuación la definición de cada concepto.
¿Qué son los CFD?
Los CFD son derivados que te permiten hacer trading con los movimientos de precios de diversos activos, como acciones, materias primas o divisas, sin tenerlos en tu posesión. Son flexibles, sin fecha fija de finalización, por lo que puedes mantener tu posición todo el tiempo que quieras. Los CFD, que gozan de gran popularidad en el trading tanto para el corto como para el medio plazo, ofrecen la posibilidad de recurrir al apalancamiento (también conocido como trading con margen). Esto significa que puedes controlar una posición mayor con un desembolso menor; no obstante, esto también aumenta tanto las pérdidas como los beneficios potenciales.
Con los CFD, tienes la opción de tomar una posición larga (comprar un activo que sube de precio) o corta (vender un activo que baja de precio). Ten en cuenta que las siguientes ilustraciones solo muestran el beneficio potencial; si el precio se moviera en la dirección opuesta en cada escenario, incurrirías en una pérdida.
Conoce más sobre el trading con CFD y cómo funciona.
¿Qué son las acciones?
Las acciones son títulos que representan la propiedad de una compañía y se dividen en unidades individuales llamadas acciones. Cuando una compañía sale a bolsa, suele recaudar dinero mediante la emisión de acciones para inversionistas, las cuales luego pueden comprarse y venderse en mercados bursátiles, como la Bolsa de Nueva York o la Bolsa de Londres.
Las compañías primero emiten acciones en el mercado primario por medio de ofertas públicas iniciales (OPI), en las que los inversionistas las compran directamente. Una vez cotizadas, las acciones se negocian en el mercado secundario, donde sus precios fluctúan en función de la oferta y la demanda. Puedes tomar posiciones en acciones de dos maneras:
- Invertir en acciones significa comprarlas directamente, con el objetivo de beneficiarte de la revalorización de los precios y, en algunos casos, de los dividendos.
- Hacer trading con acciones como derivados, tales como los CFD, es la forma en la que operarás con ellas en nuestra plataforma. A continuación, verás una gama de CFD sobre acciones para elegir en nuestra búsqueda de mercado.
Conoce más sobre el trading de acciones y su funcionamiento.
¿Por qué los traders eligen los CFD?
A continuación, te explicamos por qué puedes optar por hacer trading con CFD.
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Amplio acceso al mercado: haz trading con acciones, materias primas,divisas y mucho más en una misma plataforma.
Apalancamiento (también conocido como trading con margen): te permite controlar posiciones más grandes con un desembolso inicial menor, lo cual aumenta tanto la rentabilidad como los riesgos potenciales.
Duración flexible: no hay fechas de vencimiento fijas, lo cual permite a los traders cerrar posiciones cuando lo deseen.
Diversificación: te permite diversificar fácilmente entre distintas clases de activos dentro de una misma cuenta.
Enfoque en el corto y el medio plazo: puede ser adecuado para el day trading, en el cual se busca responder a las condiciones inmediatas del mercado.
¿Por qué los traders eligen las acciones?
A continuación, te explicamos por qué puedes optar por hacer trading con acciones.
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Alta liquidez:: los mercados bursátiles registran un importante volumen de trading, lo cual facilita la apertura y el cierre de posiciones.
Horario de mercado adaptado a las bolsas: las operaciones de trading tienen lugar durante el horario bursátil, aunque algunos mercados ofrecen una negociación prolongada o fuera de horario.
Apalancamiento: por medio de los CFD, los traders pueden controlar posiciones más grandes con una inversión menor, lo cual amplifica tanto las ganancias como los riesgos potenciales.
Exposición a compañías individuales: puedes hacer trading según el desempeño de la compañía, los reportes de beneficios y las tendencias del sector.
Oportunidades diversas: acceso a una amplia gama de sectores, desde el tecnológico hasta el sanitario, lo cual permite a los traders sacar partido de las distintas condiciones del mercado.
Aquí tiene más información sobre la comparación entre acciones y CFD.
¿Cómo se hace trading con acciones mediante CFD?
Al hacer trading con acciones mediante CFD, los traders especulan con los movimientos de precios de una acción sin poseer las acciones subyacentes. Los CFD sobre acciones reflejan las variaciones de los precios de las acciones cotizadas en bolsa, lo cual permite a los traders beneficiarse de las subidas o las bajadas de los precios tomando posiciones largas o cortas.
Al hacer trading con CFD sobre acciones, los traders pueden recurrir al apalancamiento, lo cual significa que solo necesitan depositar una parte del valor total de la operación. Esto permite una exposición potencialmente mayor, aunque también amplifica tanto las ganancias como las pérdidas. Además, los CFD sobre acciones ofrecen la flexibilidad de ir en largo (si se espera que una acción se revalorice) o en corto (si se anticipa una depreciación).
Además, los CFD sobre acciones ofrecen flexibilidad en el dimensionamiento de las posiciones y no tienen vencimientos fijos de los contratos, a diferencia de algunos derivados bursátiles tradicionales. Los traders también pueden beneficiarse de funciones como la ampliación del horario de trading en determinados valores y la posibilidad de reaccionar a los acontecimientos del mercado sin las restricciones de la propiedad directa de acciones.
¿Qué es mejor? ¿CFD o acciones?
Para los traders de derivados, si son mejores los CFD o las acciones depende de los objetivos individuales de trading y de las preferencias del mercado. Los CFD ofrecen un amplio acceso al mercado y cubren varios tipos de activos, como materias primas, índices y acciones, lo cual permite diversificar una misma cuenta. Esta flexibilidad puede beneficiar a los traders que deseen especular en varios mercados, cada uno con sus propios motores y oportunidades.
El trading de acciones, en cambio, se centra exclusivamente en tomar posiciones sobre acciones de una compañía. La inversión tradicional en acciones implica la propiedad, la cual viene acompañada de factores adicionales, como las acciones corporativas (p. ej.: dividendos y derechos de voto). Aunque el trading de acciones suele limitarse al horario bursátil, algunos mercados ofrecen sesiones de trading prolongadas.
Recuerda, no obstante, que es posible hacer trading con acciones por medio de CFD, lo cual permite a los traders especular con los movimientos del precio de las acciones sin poseerlas directamente. Esto suele hacerse utilizando el mismo enfoque de análisis técnico y fundamental.
En resumen, los CFD son ideales para aquellos traders que valoran la variedad y la flexibilidad del mercado, mientras que las acciones pueden ser mejores para quienes prefieren un mercado centrado en los movimientos de las acciones. Cada opción tiene ventajas (e inconvenientes) inherentes, por lo que la elección depende en gran medida de la estrategia del trader y de los activos preferidos.
Hacer trading con CFD y acciones con nosotros
Cuando haces trading con CFD y acciones con nosotros, puedes especular en largo o en corto con el precio de una amplia gama de mercados. Para prepararte, lee los aspectos esenciales del trading y toma tus posiciones según las últimas noticias y análisis de trading de nuestros expertos analistas. Además, es aconsejable que te asegures de que tu estrategia de gestión del riesgo sea lo suficientemente buena como para prepararte para la posible volatilidad, así como que aprendas a mejorar tu psicología del trading para maximizar tu confianza en los mercados.
Preguntas Frecuentes
¿El trading con acciones es lo mismo que el trading con CFD?
No exactamente. El trading con acciones y el trading con CFD son dos tipos de trading con derivados, pero no son lo mismo. Mientras que se puede hacer trading con acciones al igual que con CFD, el trading con acciones se centra únicamente en la negociación de acciones, mientras que el trading general con CFD permite especular con una gama más amplia de activos, incluidos los pares de divisas, las divisas y los índices.
¿Qué es un CFD en el trading con acciones?
Un CFD (contrato por diferencia) en el trading con acciones te permite operar sin poseer las acciones subyacentes. Es un contrato entre tu bróker y tú para intercambiar la diferencia en el precio de la acción desde que abres la operación hasta que la cierras. Te permite comprar o vender acciones y hacer trading con apalancamiento.
¿Se puede hacer trading con acciones sin CFD?
Sí, se puede hacer trading con acciones directamente sin utilizar CFD o derivados, aunque más comúnmente se denomina invertir. En la mayoría de los casos, se trata de comprar acciones por medio de un agente de bolsa o una plataforma de inversión con la intención de beneficiarse de las subidas de precios. Muchos brókeres ofrecen cuentas de negociación directa de acciones específicamente para este propósito, las cuales pueden tener diferentes costos y características en comparación con el trading de CFD.