Negozia FDM Group (Holdings) PLC - FDMgb CFD

Su FDM Group (Holdings) PLC

FDM GROUP (HOLDINGS) PLC è una società con sede nel Regno Unito impegnata nella fornitura di servizi professionali focalizzati nella tecnologia informatica. I suoi quattro segmenti operativi geografici: Regno Unito e Irlanda; America del Nord; Resto d‘Europa, Medio Oriente e Africa e Asia Pacifico. Le attività operative della Società riguardano selezione, formazione e collocamento dei propri consulenti aziendali permanenti in tecnologia informativa (denominati Mounties) presso le sedi dei clienti attraverso una gamma di tecniche e discipline aziendali, tra cui sviluppo, test, incarichi di gestione di progetto, servizi di dati, analisi commerciali, business intelligence e sicurezza informatica. Fornisce anche gli appaltatori ai clienti. La Società serve clienti nei settori finanza, media, commercio al dettaglio, servizi di pubblica utilità, enti governativi, trasporto, assicurazione e beneficenza. Amministra accademie di formazione e attività operative di vendita in strutture situate a Londra, Leeds, Glasgow, New York, Toronto, Francoforte e Hong Kong.

Il prezzo attuale dell'azione FDM Group (Holdings) PLC è di 0.96902 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Upwork Inc., Homology Medicines, Appian, Match Group, Inc., SITE Centers Corp. e Ciena. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.