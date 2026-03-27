Previsioni Azioni Intesa Sanpaolo | Multa Privacy Isybank

Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP) quota a €4,995 alle 13:51 UTC del 24 marzo 2026, all'interno di un range intraday di €4,815–€5,165 secondo il feed di quotazioni di Capital.com. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment verso ISP è stato appesantito da un tono risk-off in espansione sul debito sovrano italiano, con lo spread BTP–Bund salito oltre i 100 punti base il 23 marzo 2026 (Bloomberg, 20 marzo 2026) mentre il rendimento del BTP decennale italiano ha raggiunto il 3,89%; uno spread più ampio solleva preoccupazioni sui costi di finanziamento per i prestatori italiani (Trading Economics, 24 marzo 2026). La BCE ha mantenuto invariati tutti e tre i tassi chiave nella riunione del 19 marzo 2026, con il tasso sui depositi al 2,0% e il tasso di rifinanziamento principale al 2,15%, citando il conflitto in Medio Oriente come fonte di rischio al rialzo per l'inflazione e al ribasso per la crescita, mentre le previsioni della stessa banca sull'inflazione 2026 sono salite al 2,6% dall'1,9% (Morningstar, 19 marzo 2026). Aggiungendo pressione specifica alla società, l'autorità italiana per la protezione dei dati ha emesso una multa di €17,6 milioni contro Intesa Sanpaolo il 12 marzo 2026, citando il trattamento illecito di dati per circa 2,4 milioni di clienti trasferiti alla sua unità digitale Isybank (Reuters, 12 marzo 2026).

Previsioni azioni Intesa Sanpaolo 2026–2030: obiettivi di prezzo di terze parti

Al 24 marzo 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Intesa Sanpaolo si basano sugli utili record del 2025 della banca e sugli impegni di restituzione del capitale, mentre i singoli obiettivi variano a seconda delle ipotesi sul percorso dei tassi BCE e sulle dinamiche dello spread sovrano italiano.

Barclays (nota del broker)

L'analista di Barclays Paola Sabbione conferma un rating Buy su ISP con un obiettivo di prezzo a 12 mesi di €7, invariato rispetto alla nota precedente. Sabbione mantiene questa visione positiva considerando il profilo degli utili della banca e il quadro di restituzione del capitale nell'attuale contesto bancario italiano (MarketScreener, 10 marzo 2026).

MarketBeat (sintesi dei rating dei broker)

MarketBeat registra un consenso Buy per ISNPY (l'ADR quotato OTC di Intesa Sanpaolo), basato su sei analisti di Wall Street, con due rating Strong Buy, due Buy e due Hold; non viene pubblicato alcun obiettivo di prezzo di consenso per la quotazione OTC. La distribuzione riflette una visione ampiamente costruttiva, con Morgan Stanley che mantiene un rating Overweight e Goldman Sachs che ha recentemente declassato a Hold, mentre i due rating Hold temperano l'inclinazione complessiva (MarketBeat, 15 marzo 2026).

MarketScreener (consenso multi-broker)

MarketScreener monitora 21 analisti che coprono ISP e registra un consenso medio Outperform, con un obiettivo di prezzo medio a 12 mesi di €6,70, un massimo di €7,40 e un minimo di €5. Broker tra cui UBS, Barclays, JPMorgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Berenberg e HSBC contribuiscono al panel, con il premio implicito nell'obiettivo medio ancorato al payout ratio guidato del 95% della banca e al programma di buyback da €2,3 miliardi che inizia a luglio 2026 (MarketScreener, 20 marzo 2026).

Investing.com (range multi-analista)

Investing.com riporta separatamente un'aggregazione più ampia di 21 analisti, restituendo una previsione media a 12 mesi sulle azioni ISP di €6,70, un massimo di €7,40 e un minimo di €5, con un consenso Buy. Il panel di analisti più ampio rispetto alla precedente istantanea di 19 analisti riflette contributori aggiuntivi, con il range ampliato al ribasso da analisti che applicano uno sconto maggiore per la sensibilità alla politica BCE e il rischio spread BTP (Investing.com, 20 marzo 2026).

Da ricordare: le previsioni sulle azioni Intesa Sanpaolo variano tra gli aggregatori di terze parti e le singole note dei broker, con Barclays all'estremità superiore a €7 e il panel più ristretto di 19 analisti di Investing.com all'estremità inferiore a €5,46. Attraverso queste previsioni, i fili conduttori comuni sono il programma di restituzione del capitale di Intesa Sanpaolo e la guidance sugli utili, contrapposti alla sensibilità macro alle decisioni sui tassi BCE e agli spread sovrani italiani come principali fonti di dispersione.

Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni ISP: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni ISP quota a €4,995 alle 13:51 UTC del 24 marzo 2026, con il prezzo posizionato al di sotto di tutte le medie mobili standard monitorate da TradingView. L'intera struttura SMA, con le SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni rispettivamente a circa €5,32, €5,66, €5,70 e €5,47, si trova al di sopra del prezzo corrente, con ciascuna lettura che genera un segnale di vendita; la EMA a 200 giorni a €5,40 fornisce un riferimento più vicino, posizionandosi al di sotto della SMA a 200 giorni e appena sopra il pivot classico a €5,865. La Hull moving average (9) a €5,017 è l'unica media mobile che registra un segnale di acquisto, riflettendo il rimbalzo a brevissimo termine incorporato nelle sessioni recenti.

L'indice di forza relativa a 14 giorni si attesta a 35,7, in territorio neutro-basso e in avvicinamento alla soglia convenzionale di ipervenduto vicino a 30; a questo livello, la lettura non conferma da sola un bias direzionale. L'average directional index (14) registra 35,6, indicando che è in atto un trend consolidato, il che corrobora il peso direzionale della struttura di medie mobili allineate alla vendita piuttosto che suggerire un range privo di direzione (TradingView, 24 marzo 2026).

Nel quadro del pivot classico, il punto pivot a €5,865 rappresenta il riferimento superiore più vicino; una chiusura giornaliera sopra quel livello porterebbe in vista R1 a €6,129, con R2 vicino a €6,422 come riferimento successivo oltre quello. Al ribasso, S1 si trova a €5,572, con S2 a €5,308 il prossimo riferimento significativo qualora il prezzo continui a comprimersi al di sotto del minimo intraday corrente di €4,815; S3 a €4,751 segna un'estensione più profonda all'interno del modello classico. La SMA a 100 giorni vicino a €5,696 e la SMA a 200 giorni vicino a €5,474 costituiscono la principale area di resistenza delle medie mobili superiori, e sarebbe necessario un recupero sostenuto attraverso quei livelli per alterare l'allineamento prevalente suggerito dal riepilogo delle medie mobili di TradingView (TradingView, 24 marzo 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Intesa Sanpaolo (2024–2026)

Il prezzo delle azioni ISP ha aperto marzo 2024 vicino a €3,33 e ha trascorso gran parte della prima metà del 2024 in una lenta e costante salita, chiudendo a €3,60 entro fine maggio e spingendosi verso €3,80 durante l'estate.

Il rally ha acquisito slancio più forte nella seconda metà del 2024. Dopo un breve calo a circa €3,16 il 5 agosto 2024, il suo livello più basso nel dataset, ISP si è ripreso rapidamente, chiudendo l'anno a €3,86 il 30 dicembre 2024, in rialzo di circa il 16% rispetto al suo livello di marzo 2024.

Il 2025 ha portato un'accelerazione più marcata. ISP ha superato €4 a gennaio 2025 ed è salito costantemente, raggiungendo un picco locale vicino a €6,17 il 4 febbraio 2026, la chiusura più alta nel dataset. Da quel massimo, il titolo ha corretto attraverso febbraio e fino a marzo 2026, scendendo di circa il 19% per quotare a €4,995 al 24 marzo 2026.

ISP ha chiuso a €4,845 il 24 marzo 2025, il che significa che il prezzo corrente di €4,995 è circa il 3,1% più alto su base annua, sebbene circa il 19% al di sotto del picco di febbraio 2026 di €6,17.