I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Microsoft (MSFT): view degli analisti Capital.com

La performance del prezzo delle azioni di Microsoft dall'inizio del 2024 riflette un titolo che ha navigato narrative contrastanti con successo variabile. Un rally sostenuto fino a metà 2024 e fino alla fine del 2025, sostenuto da una forte crescita del cloud Azure, dall'aumento dell'adozione di Copilot tra i clienti enterprise e da ricavi del Q2 fiscale 2026 di 81,3 miliardi di dollari (in crescita del 17% anno su anno), ha spinto MSFT a massimi intraday oltre 494$ a dicembre 2025. Tuttavia, il titolo ha da allora ritracciato bruscamente, scambiando vicino a 370$ al 25 marzo 2026, poiché l'attenzione degli investitori si è spostata dalla crescita complessiva alla sostenibilità della redditività in mezzo a spese in conto capitale aumentate di circa il 66% mentre la crescita di Azure decelerava, comprimendo i margini lordi verso il 68%, come riportato da Seeking Alpha il 20 marzo 2026.

Il caso per una resilienza continua si concentra sulle consolidate relazioni software aziendali di Microsoft, sulla posizione di Azure come seconda piattaforma cloud più grande e su un backlog di clienti che è più che raddoppiato a 625 miliardi di dollari, secondo i report aziendali citati da Yahoo Finance l'11 febbraio 2026. Contro questo, l'intensificazione della concorrenza nei carichi di lavoro cloud guidati dall'AI, il controllo normativo in molteplici giurisdizioni e il rischio di concentrazione legato alla partnership con OpenAI rappresentano venti contrari materiali che gli investitori stanno attivamente valutando, come notato da Forbes il 4 marzo 2026. Il grado in cui gli investimenti in infrastrutture AI si traducono in un'espansione duratura dei margini, piuttosto che in una pressione sui costi sostenuta, rimarrà probabilmente una variabile chiave nel modo in cui il mercato prezza MSFT nel breve termine.

I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Sentiment dei clienti Capital.com sui CFD Microsoft

Al 25 marzo 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com nei CFD Microsoft è del 96,4% long e del 3,6% short, il che mette gli acquirenti in vantaggio di 92,8 punti percentuali e colloca il sentiment fermamente in territorio fortemente long e unilaterale. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare rapidamente al mutare delle condizioni di mercato.

Riepilogo – Microsoft 2026

MSFT viene scambiata a 370,28$ alle 16:18 UTC del 25 marzo 2026, in calo di circa il 23% dall'inizio dell'anno e di circa il 12% in meno anno su anno.

Gli indicatori tecnici sono generalmente ribassisti: l'intero stack SMA a 20/50/100/200 giorni si trova sopra, l'RSI a 14 giorni segna 27,36 e l'ADX a 27,76 suggerisce che è in atto un trend ribassista consolidato.

La resistenza pivot classica si trova a 401,73$, con R1 a 421,75$ come riferimento rialzista più vicino; i minimi di sessione vicino a 369,89$ e S1 a 372,72$ sono i marcatori ribassisti immediati.

I rischi chiave includono l'aumento delle spese in conto capitale che comprimono i margini, la decelerazione della crescita di Azure, l'intensificazione della concorrenza nel cloud AI, il controllo normativo e il rischio di concentrazione legato alla partnership con OpenAI.

I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

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