Previsioni azioni NVIDIA: ripresa vendite H200 in CinaNVIDIA è un produttore statunitense di chip le cui prospettive per marzo 2026 restano sotto osservazione dopo gli aggiornamenti GTC sulle vendite H200 in Cina e Blackwell Ultra. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
NVIDIA Corporation (NVDA) viene scambiata a $177,83 nelle prime contrattazioni europee alle 11:57 UTC del 25 marzo 2026, all'interno di un range intraday di $174,26–$177,98. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il sentiment generale è stato appesantito da un contesto azionario statunitense più debole, con l'S&P 500 in calo dello 0,4% e il Nasdaq in ribasso dello 0,8%, mentre il Brent è risalito sopra i $104 a causa delle rinnovate incertezze sui colloqui di cessate il fuoco con l'Iran, esercitando pressione sulla propensione al rischio nei titoli tecnologici e software. L'indice PMI composito USA è sceso a 51,4 a marzo 2026, la lettura più bassa in quasi un anno, aggiungendo un tono macro prudente ai mercati azionari. Sebbene il manifatturiero sia rimasto resiliente a 52,4, il rallentamento più ampio nei servizi e la prima contrazione dell'occupazione in oltre un anno hanno mantenuto gli investitori vigili (Saxo Bank, 25 marzo 2026).
La conferenza GTC di NVIDIA all'inizio di marzo ha incluso sviluppi quali la segnalata approvazione normativa per riprendere le vendite di chip H200 in Cina (Reuters, 14 gennaio 2026) e il continuo incremento dell'architettura Blackwell Ultra (Yahoo Finance, 18 marzo 2026), mentre i risultati del terzo trimestre fiscale 2026 dell'azienda, riportati a novembre 2025, hanno mostrato ricavi di $57 miliardi, in aumento del 62% anno su anno, con una guidance per il Q4 fissata a circa $65 miliardi (NVIDIA, 19 novembre 2025).
Previsioni azioni NVIDIA 2026–2030: obiettivi di prezzo di terze parti
Al 25 marzo 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni NVIDIA coprono un ampio range, modellate da diverse ipotesi sulla spesa per infrastrutture AI, l'adozione dell'architettura Blackwell e la politica di esportazione di chip in Cina. I seguenti obiettivi riassumono le principali visioni dei broker aggiornate al 25 marzo 2026.
Cantor Fitzgerald (riconferma overweight)
Cantor Fitzgerald riconferma un rating Overweight con una previsione per le azioni NVDA di $300, implicando circa il 64% di rialzo rispetto al livello del titolo al momento della pubblicazione. L'analista C.J. Muse cita la visibilità della domanda degli hyperscaler che si estende su centinaia di miliardi di dollari per più anni, insieme alle implementazioni emergenti di 'neo-cloud', AI aziendale e AI fisica, come base per l'obiettivo (MarketBeat, 12 marzo 2026).
Goldman Sachs (riconferma buy post-GTC)
Goldman Sachs riafferma il suo obiettivo di prezzo di $250 e il rating Buy dopo la conferenza GTC 2026 di NVIDIA a metà marzo, con gli analisti che citano il keynote del CEO Jensen Huang come fonte della chiarezza sulla domanda che gli investitori stavano cercando. La società prevede ricavi superiori a $1 trilione attraverso le piattaforme Blackwell e Rubin entro il 2027, sottolineando che la maggiore visibilità sui data center fino a quell'anno sostiene il caso (Yahoo Finance, 22 marzo 2026).
Bank of America (buy mantenuto post-GTC)
Bank of America mantiene un rating Buy e un obiettivo di prezzo di $300, con l'analista Vivek Arya che indica un potenziale rialzo superiore al 65% rispetto al prezzo delle azioni prevalente al momento. La nota di Arya segue l'evento GTC, dove NVIDIA ha delineato la sua roadmap Blackwell Ultra e Vera Rubin insieme a un aumento trimestre su trimestre del 90% negli impegni di acquisto forward (Barchart, 18 marzo 2026).
Raymond James (upgrade a strong-buy)
Raymond James alza il suo obiettivo di prezzo da $291 a $323, elevando il titolo a un rating Strong Buy e implicando circa il 79% di rialzo dalla chiusura al momento della pubblicazione. La società indica ricavi del Q4 fiscale 2026 di $68,13 miliardi, in aumento del 73,2% anno su anno, e un EPS di $1,62 superiore alla stima di consenso di $1,54 come base fattuale per l'innalzamento (MarketBeat, 19 marzo 2026).
Rosenblatt Securities (innalzamento al massimo di mercato)
Rosenblatt Securities alza il suo obiettivo di prezzo da $300 a $325, mantenendo un rating Buy, con l'analista Kevin Cassidy che cita impegni di acquisto forward aumentati del 90% trimestre su trimestre a $95,2 miliardi e la continua domanda per hardware di generazione Blackwell come principali driver (Yahoo Finance, 19 marzo 2026).
Le previsioni e le proiezioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzo azioni NVDA: panoramica tecnica
Il prezzo delle azioni NVDA viene scambiato a $177,83 alle 11:57 UTC del 25 marzo 2026, mantenendosi appena sopra la media mobile semplice (SMA) a 200 giorni a $178,78 e sotto una densa fascia di medie mobili dove le SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni si trovano rispettivamente a circa $181, $184, $185 e $179. Il prezzo si trova al di sotto di tutte le medie mobili a breve e medio termine nel riepilogo di TradingView, con ogni SMA dal 10 giorni fino al 100 giorni che registra un segnale di vendita, indicando che il trend recente è stato al ribasso su più timeframe.
Le letture di momentum di TradingView sono generalmente contenute. L'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni registra 41,52, una lettura neutrale-bassa che rimane al di sopra della soglia di ipervenduto vicino a 30 ma indica anche un momentum di ripresa limitato. L'average directional index (ADX) a 19,59 si trova in un range coerente con un mercato non-trending o debolmente trending, che non conferma né un movimento sostenuto al ribasso né segnala una fase di ripresa emergente.
Sul lato rialzista, il punto pivot classico (R1) a $192,87 rappresenta il riferimento più vicino sopra il prezzo attuale; una chiusura giornaliera attraverso quel livello metterebbe in vista R2 vicino a $208,55. La cifra tonda di $200 si trova anche all'interno di quel corridoio e potrebbe fungere da riferimento intermedio data la sua vicinanza a R1.
Sul lato ribassista, il pivot classico (P) a $181,95 si trova sopra il prezzo attuale e potrebbe fungere da riferimento dal basso, seguito da S1 a $166,27 come successivo livello di supporto classico. La media mobile esponenziale (EMA) a 200 giorni a $173,79, che differisce significativamente dalla SMA a 200 giorni, fornisce una fascia aggiuntiva nel mezzo. Un movimento sotto l'area attuale di $177–$178 lascerebbe quel livello EMA come prossimo riferimento al ribasso, con S1 e la zona S2 vicino a $155,35 oltre (TradingView, 25 marzo 2026).
Questa è un'analisi tecnica a solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.
Storico prezzi azioni NVIDIA (2024–2026)
Il prezzo delle azioni NVDA ha aperto marzo 2024 intorno a $92–$96, poi è salito costantemente fino a metà 2024, raggiungendo un picco di chiusura di $140,69 il 20 giugno 2024 prima di ritracciare verso i $100 bassi entro inizio agosto in mezzo a una vendita più ampia del settore tech che ha spinto il titolo a un minimo di sessione di $90,78 il 5 agosto 2024.
NVDA si è ripreso con forza nella seconda metà del 2024, chiudendo l'anno a $134,34 il 31 dicembre 2024, in aumento di circa il 45% rispetto ai livelli di marzo 2024. Il titolo ha spinto più in alto all'inizio del 2025, toccando $153,80 intraday il 7 gennaio 2025, prima di un'inversione netta – in parte legata all'emergere del modello AI cinese DeepSeek – che lo ha trascinato a un minimo di $116,76 il 27 gennaio 2025.
È seguito un volatile primo trimestre del 2025, con NVDA che è scivolato ulteriormente a una chiusura di $86,13 il 7 aprile 2025 in mezzo a turbolenze di mercato legate alle tariffe, segnando il suo punto più debole nella finestra di due anni. Il titolo si è poi ripreso costantemente da maggio a giugno 2025, riconquistando i $140 entro fine maggio, prima di consolidare nel range $155–$200 nella seconda metà del 2025, toccando brevemente $211,39 intraday il 3 novembre 2025.
NVDA ha chiuso a $177,98 il 25 marzo 2026, circa il 47,4% sopra la sua chiusura di $120,70 del 25 marzo 2025, sebbene circa il 16% sotto i massimi intraday visti all'inizio di novembre 2025.
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
NVIDIA (NVDA): visione degli analisti Capital.com
La performance del prezzo delle azioni NVIDIA negli ultimi due anni riflette la posizione dell'azienda al centro dello sviluppo delle infrastrutture AI, con NVDA salita da circa $90 all'inizio del 2024 a livelli sopra $177 entro marzo 2026, secondo i dati sui prezzi. Ricavi di $216 miliardi per l'anno fiscale 2026, in aumento di circa il 65% anno su anno, sostengono il caso di investimento, trainati in gran parte dalla domanda sostenuta degli hyperscaler per gli acceleratori di generazione Blackwell. La decisione del governo statunitense di marzo 2026 di ritirare un quadro di licenze globali proposto per le esportazioni di chip AI ha rimosso un significativo potenziale ostacolo, mentre uno spostamento verso una revisione caso per caso per le spedizioni H200 in Cina ha riaperto uno stretto percorso di ricavi. Detto questo, l'accesso al mercato cinese rimane incerto, con approvazioni di licenze non garantite, costi di conformità elevati e la concorrenza domestica dalla linea Ascend di Huawei che continua a crescere.
Le prospettive più ampie della domanda per il calcolo AI appaiono costruttive. Tuttavia, qualsiasi rallentamento nella spesa degli hyperscaler, un ulteriore inasprimento dei controlli sulle esportazioni o una risposta competitiva più rapida del previsto da AMD o programmi di silicio personalizzato potrebbero pesare sulle aspettative di crescita e, di conseguenza, sulla valutazione del titolo.
Sentiment dei clienti Capital.com per i CFD NVIDIA
Al 25 marzo 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com nei CFD NVIDIA mostra il 92,7% di acquirenti e il 7,3% di venditori, mettendo gli acquirenti avanti di 85,4 punti percentuali e collocando il sentiment fermamente in un profilo di posizionamento fortemente rialzista, unilaterale verso i long. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare.
Riepilogo – NVIDIA 2026
- Alle 11:57 UTC del 25 marzo 2026, NVDA viene scambiata a $177,83, in aumento di circa il 47% anno su anno ma circa il 16% sotto i massimi di novembre 2025 vicino a $211.
- Il prezzo si trova al di sotto di tutte le medie mobili a breve-medio termine, con RSI a 41,52 in territorio neutrale-basso e ADX che segnala un mercato debole, non-trending.
- I driver chiave includono la spesa sostenuta degli hyperscaler per l'AI, la domanda per l'architettura Blackwell e una parziale riapertura dei percorsi di esportazione di chip in Cina dopo il ritiro di un quadro di licenze ampio a marzo 2026.
- Le notizie recenti si sono concentrate sul keynote GTC 2026 di NVIDIA, i ricavi del Q4 fiscale 2026 di $68,13 miliardi e un aumento trimestre su trimestre del 90% negli impegni di acquisto forward a $95,2 miliardi.
- I rischi includono un potenziale inasprimento dei controlli sulle esportazioni, la pressione competitiva da AMD e silicio personalizzato, un rallentamento del capex degli hyperscaler e l'incertezza continua sulle approvazioni di licenze in Cina.
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Chi possiede la maggior parte delle azioni NVIDIA?
I maggiori azionisti di NVIDIA sono tipicamente investitori istituzionali come Vanguard e BlackRock, sulla base di documenti pubblicamente disponibili, mentre il co-fondatore e CEO Jensen Huang rimane uno degli azionisti individuali più prominenti dell'azienda. I livelli di proprietà possono cambiare nel tempo man mano che i fondi si riequilibrano e gli insider acquistano o vendono azioni. Per questo motivo, gli investitori di solito fanno riferimento ai più recenti documenti normativi e alle divulgazioni aziendali quando valutano chi detiene attualmente la quota maggiore in NVIDIA.
Qual è la previsione del prezzo delle azioni NVIDIA a 5 anni?
Una previsione a cinque anni per le azioni NVDA è altamente incerta perché dipende da fattori che possono cambiare materialmente nel tempo, tra cui la domanda di infrastrutture AI, la concorrenza, i controlli sulle esportazioni, i margini e le condizioni di mercato più ampie. Le previsioni a lungo termine pubblicate da terze parti dovrebbero quindi essere trattate come indicative piuttosto che predittive. Mentre gli scenari rialzisti si concentrano spesso sulla crescita dei data center e sull'esecuzione della roadmap di prodotto, le visioni più caute tendono a evidenziare il rischio di valutazione, i cambiamenti politici e la possibilità di una crescita della spesa più lenta.
NVIDIA è un buon titolo da acquistare?
Se NVIDIA sia un buon titolo da acquistare dipende dagli obiettivi individuali, dalla tolleranza al rischio, dall'orizzonte temporale e dalla visione della valutazione e delle prospettive di crescita dell'azienda. NVIDIA rimane strettamente legata a temi come le infrastrutture AI, la domanda di semiconduttori e le spese in conto capitale degli hyperscaler, che possono sostenere l'interesse per il titolo. Allo stesso tempo, gli investitori valutano anche rischi tra cui volatilità, concorrenza, sviluppi normativi e cambiamento del sentiment. Non è possibile dire se sia adatta a ogni investitore.
Le azioni NVIDIA potrebbero salire o scendere?
Le azioni NVIDIA potrebbero muoversi in entrambe le direzioni a seconda degli sviluppi specifici dell'azienda e del mercato in generale. I fattori che possono influenzare il prezzo includono i risultati degli utili, la guidance, la domanda per i prodotti legati a Blackwell, la politica di esportazione, la concorrenza da AMD e silicio personalizzato e la più ampia propensione al rischio nei mercati azionari. Anche i fattori tecnici possono influenzare l'azione del prezzo a breve termine, in particolare intorno a livelli ampiamente osservati come le medie mobili, i punti pivot e le aree di numeri tondi. Qualsiasi previsione comporta quindi incertezza piuttosto che un risultato fisso.
Dovrei investire nelle azioni NVIDIA?
Decidere se investire nelle azioni NVIDIA è una decisione personale piuttosto che una regola generale. Alcuni partecipanti al mercato possono concentrarsi sulla crescita dei ricavi dell'azienda, sulla pipeline di prodotti e sull'esposizione alla spesa legata all'AI, mentre altri possono dare più peso alla valutazione, alla volatilità, al rischio di concentrazione e all'incertezza geopolitica. Poiché queste considerazioni variano da persona a persona, questa domanda viene solitamente valutata nel contesto delle circostanze finanziarie e del profilo di rischio individuali piuttosto che attraverso una risposta universale sì-o-no.
Posso negoziare CFD NVIDIA su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD NVIDIA su Capital.com. La negoziazione di CFD su azioni ti consente di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) vengono negoziati con margine e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.