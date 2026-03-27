NVIDIA Corporation (NVDA) viene scambiata a $177,83 nelle prime contrattazioni europee alle 11:57 UTC del 25 marzo 2026, all'interno di un range intraday di $174,26–$177,98. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment generale è stato appesantito da un contesto azionario statunitense più debole, con l'S&P 500 in calo dello 0,4% e il Nasdaq in ribasso dello 0,8%, mentre il Brent è risalito sopra i $104 a causa delle rinnovate incertezze sui colloqui di cessate il fuoco con l'Iran, esercitando pressione sulla propensione al rischio nei titoli tecnologici e software. L'indice PMI composito USA è sceso a 51,4 a marzo 2026, la lettura più bassa in quasi un anno, aggiungendo un tono macro prudente ai mercati azionari. Sebbene il manifatturiero sia rimasto resiliente a 52,4, il rallentamento più ampio nei servizi e la prima contrazione dell'occupazione in oltre un anno hanno mantenuto gli investitori vigili (Saxo Bank, 25 marzo 2026).

La conferenza GTC di NVIDIA all'inizio di marzo ha incluso sviluppi quali la segnalata approvazione normativa per riprendere le vendite di chip H200 in Cina (Reuters, 14 gennaio 2026) e il continuo incremento dell'architettura Blackwell Ultra (Yahoo Finance, 18 marzo 2026), mentre i risultati del terzo trimestre fiscale 2026 dell'azienda, riportati a novembre 2025, hanno mostrato ricavi di $57 miliardi, in aumento del 62% anno su anno, con una guidance per il Q4 fissata a circa $65 miliardi (NVIDIA, 19 novembre 2025).

Previsioni azioni NVIDIA 2026–2030: obiettivi di prezzo di terze parti

Al 25 marzo 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni NVIDIA coprono un ampio range, modellate da diverse ipotesi sulla spesa per infrastrutture AI, l'adozione dell'architettura Blackwell e la politica di esportazione di chip in Cina. I seguenti obiettivi riassumono le principali visioni dei broker aggiornate al 25 marzo 2026.

Cantor Fitzgerald (riconferma overweight)

Cantor Fitzgerald riconferma un rating Overweight con una previsione per le azioni NVDA di $300, implicando circa il 64% di rialzo rispetto al livello del titolo al momento della pubblicazione. L'analista C.J. Muse cita la visibilità della domanda degli hyperscaler che si estende su centinaia di miliardi di dollari per più anni, insieme alle implementazioni emergenti di 'neo-cloud', AI aziendale e AI fisica, come base per l'obiettivo (MarketBeat, 12 marzo 2026).

Goldman Sachs (riconferma buy post-GTC)

Goldman Sachs riafferma il suo obiettivo di prezzo di $250 e il rating Buy dopo la conferenza GTC 2026 di NVIDIA a metà marzo, con gli analisti che citano il keynote del CEO Jensen Huang come fonte della chiarezza sulla domanda che gli investitori stavano cercando. La società prevede ricavi superiori a $1 trilione attraverso le piattaforme Blackwell e Rubin entro il 2027, sottolineando che la maggiore visibilità sui data center fino a quell'anno sostiene il caso (Yahoo Finance, 22 marzo 2026).

Bank of America (buy mantenuto post-GTC)

Bank of America mantiene un rating Buy e un obiettivo di prezzo di $300, con l'analista Vivek Arya che indica un potenziale rialzo superiore al 65% rispetto al prezzo delle azioni prevalente al momento. La nota di Arya segue l'evento GTC, dove NVIDIA ha delineato la sua roadmap Blackwell Ultra e Vera Rubin insieme a un aumento trimestre su trimestre del 90% negli impegni di acquisto forward (Barchart, 18 marzo 2026).

Raymond James (upgrade a strong-buy)

Raymond James alza il suo obiettivo di prezzo da $291 a $323, elevando il titolo a un rating Strong Buy e implicando circa il 79% di rialzo dalla chiusura al momento della pubblicazione. La società indica ricavi del Q4 fiscale 2026 di $68,13 miliardi, in aumento del 73,2% anno su anno, e un EPS di $1,62 superiore alla stima di consenso di $1,54 come base fattuale per l'innalzamento (MarketBeat, 19 marzo 2026).

Rosenblatt Securities (innalzamento al massimo di mercato)

Rosenblatt Securities alza il suo obiettivo di prezzo da $300 a $325, mantenendo un rating Buy, con l'analista Kevin Cassidy che cita impegni di acquisto forward aumentati del 90% trimestre su trimestre a $95,2 miliardi e la continua domanda per hardware di generazione Blackwell come principali driver (Yahoo Finance, 19 marzo 2026).

Attraverso queste fonti, le previsioni sulle azioni NVIDIA variano da $250 (Goldman Sachs e Benchmark) a $325 (Rosenblatt). Gli obiettivi più conservativi citano la valutazione e il rischio geopolitico, mentre gli obiettivi più alti riflettono gli impegni sulla domanda di infrastrutture AI e la roadmap di prodotto post-GTC di NVIDIA.

Le previsioni e le proiezioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni NVDA: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni NVDA viene scambiato a $177,83 alle 11:57 UTC del 25 marzo 2026, mantenendosi appena sopra la media mobile semplice (SMA) a 200 giorni a $178,78 e sotto una densa fascia di medie mobili dove le SMA a 20, 50, 100 e 200 giorni si trovano rispettivamente a circa $181, $184, $185 e $179. Il prezzo si trova al di sotto di tutte le medie mobili a breve e medio termine nel riepilogo di TradingView, con ogni SMA dal 10 giorni fino al 100 giorni che registra un segnale di vendita, indicando che il trend recente è stato al ribasso su più timeframe.

Le letture di momentum di TradingView sono generalmente contenute. L'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni registra 41,52, una lettura neutrale-bassa che rimane al di sopra della soglia di ipervenduto vicino a 30 ma indica anche un momentum di ripresa limitato. L'average directional index (ADX) a 19,59 si trova in un range coerente con un mercato non-trending o debolmente trending, che non conferma né un movimento sostenuto al ribasso né segnala una fase di ripresa emergente.

Sul lato rialzista, il punto pivot classico (R1) a $192,87 rappresenta il riferimento più vicino sopra il prezzo attuale; una chiusura giornaliera attraverso quel livello metterebbe in vista R2 vicino a $208,55. La cifra tonda di $200 si trova anche all'interno di quel corridoio e potrebbe fungere da riferimento intermedio data la sua vicinanza a R1.

Sul lato ribassista, il pivot classico (P) a $181,95 si trova sopra il prezzo attuale e potrebbe fungere da riferimento dal basso, seguito da S1 a $166,27 come successivo livello di supporto classico. La media mobile esponenziale (EMA) a 200 giorni a $173,79, che differisce significativamente dalla SMA a 200 giorni, fornisce una fascia aggiuntiva nel mezzo. Un movimento sotto l'area attuale di $177–$178 lascerebbe quel livello EMA come prossimo riferimento al ribasso, con S1 e la zona S2 vicino a $155,35 oltre (TradingView, 25 marzo 2026).

Questa è un'analisi tecnica a solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico prezzi azioni NVIDIA (2024–2026)

Il prezzo delle azioni NVDA ha aperto marzo 2024 intorno a $92–$96, poi è salito costantemente fino a metà 2024, raggiungendo un picco di chiusura di $140,69 il 20 giugno 2024 prima di ritracciare verso i $100 bassi entro inizio agosto in mezzo a una vendita più ampia del settore tech che ha spinto il titolo a un minimo di sessione di $90,78 il 5 agosto 2024.

NVDA si è ripreso con forza nella seconda metà del 2024, chiudendo l'anno a $134,34 il 31 dicembre 2024, in aumento di circa il 45% rispetto ai livelli di marzo 2024. Il titolo ha spinto più in alto all'inizio del 2025, toccando $153,80 intraday il 7 gennaio 2025, prima di un'inversione netta – in parte legata all'emergere del modello AI cinese DeepSeek – che lo ha trascinato a un minimo di $116,76 il 27 gennaio 2025.

È seguito un volatile primo trimestre del 2025, con NVDA che è scivolato ulteriormente a una chiusura di $86,13 il 7 aprile 2025 in mezzo a turbolenze di mercato legate alle tariffe, segnando il suo punto più debole nella finestra di due anni. Il titolo si è poi ripreso costantemente da maggio a giugno 2025, riconquistando i $140 entro fine maggio, prima di consolidare nel range $155–$200 nella seconda metà del 2025, toccando brevemente $211,39 intraday il 3 novembre 2025.

NVDA ha chiuso a $177,98 il 25 marzo 2026, circa il 47,4% sopra la sua chiusura di $120,70 del 25 marzo 2025, sebbene circa il 16% sotto i massimi intraday visti all'inizio di novembre 2025.