IniziaMercatiIndiciSpain 35 Future

Negozia Spain 35 Future - FMICK2026 CFD

17595.50%
The chart shows the FMICK2026 index price data over the last 1 day, with a current level of 17595.5, a high of 17884.5, and a low of 17565.5.
Vendi

17588.5

Acquista

17595.5

7
Basso: 17565.5Alto: 17884.5
Seller:
50%
Buyer:
50%
Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile dell’andamento futuro. I prezzi delle azioni sono indicativi e possono differire dai prezzi di mercato live.
Condizioni di Trading
Tipologia
Questo mercato finanziario è disponibile per il trading di CFD.
Scopri di più su:CFD
CFD
Spread7
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni long
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni long
Margine. Il tuo investimento
€1,000.00
Adeguamento finanziamento overnight
Oneri per l'intero valore della posizione
-0.01096 %
(-€1.10)

Dimensione dell'operazione a leva ~€10,000.00

Denaro da leva ~€9,000.00

-0.01096%
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni short
Adeguamento degli interessi overnight per posizioni short
Margine. Il tuo investimento
€1,000.00
Adeguamento finanziamento overnight
Oneri per l'intero valore della posizione
-0.01096 %
(-€1.10)

Dimensione dell'operazione a leva ~€10,000.00

Denaro da leva ~€9,000.00

-0.01096%
Ora di adeguamento degli interessi overnight21:00 (UTC)
ValutaEUR
Quantità negoziata min0.001
Margine10.00%
Borsa
Commissione sull'operazione10%
Premio stop garantito
La commissione prevista per gli stop-loss garantiti (GSL) viene applicata solo se il GSL viene effettivamente attivato. Per ulteriori informazioni, visita la sezione del nostro sito dedicata a oneri e commissioni.
0.03%

1La commissione applicata per l'esecuzione delle operazioni è lo spread, ossia la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Vai alla sezione Oneri e commissioni del nostro sito per ulteriori informazioni

Negozia Spain 35 Future - FMICK2026 CFD

The Spain 35 (IBEX 35) is a benchmark tradable index tracking the performance of the top 35 stocks listed on the Spanish Stock Mayket. Launched in 1989 as a free-float capitalisation-weighted index, it has no top weighting limit for one constituent unlike many other indices. The IBEX 35 is denominated in euro currency and is dominated by such industries as financial & real estate services, oil & energy corporations and consumer goods companies. The index serves as an underlying asset for futures and options. The IBEX 35 is calculated by the Spanish company Bolsas y Mercados Españoles (BME) and is reviewed on a quarterly basis.

Ultimi articoli sugli indici

Smartphone che mostra il testo 'Dow Jones' posizionato su una scrivania
Previsioni indice Dow Jones: allentamento tensioni Iran, guadagni tech
Il Dow Jones Industrial Average ha scambiato a $46.740,0 l'1 aprile 2026, dopo essersi ripreso dal minimo di aprile 2025 causato dai dazi, con l'azione dei prezzi plasmata dalla politica commerciale, dalle aspettative della Fed e dai recenti dati USA.
09:08, 28 Aprile 2026
Smartphone che mostra il testo
Previsioni indice Dow Jones: le esenzioni tariffarie sostengono il sentiment
US Wall Street 30 replica 30 grandi società statunitensi ed è recentemente salito grazie alle esenzioni tariffarie che hanno sostenuto il sentiment, mentre la cautela della Fed e gli sviluppi geopolitici hanno mantenuto incerte le prospettive. Esplora i target US30 di terze parti.
10:04, 22 Aprile 2026
Taccuino con testo
Previsioni indice S&P 500: dollaro più debole, utili Q1
L'US 500 ha scambiato vicino ai massimi del suo recente range a metà aprile 2026, mentre un dollaro USA più debole, i primi aggiornamenti sugli utili del Q1 e la continua incertezza sulla politica commerciale hanno influenzato il sentiment.
09:14, 22 Aprile 2026
Simbolo S&P 500 su blocchi di legno con frecce che indicano movimenti al rialzo e al ribasso
Mercati Azionari 2026: Quali Driver Potrebbero Portare ai Prossimi Nuovi Minimi?
Analisi dei rischi di un nuovo minimo azionario USA nel 2026 con focus su driver macro, inflazione, tassi Fed e segnali di mercato
13:57, 7 Aprile 2026

Leggi le nostre recensioni per saperne di più su di noi

Consulta i feedback dei nostri clienti1 con diversi livelli di esperienza.
2025-06-04
M****** D*******

App molto utile per chi inizia da zero. C’è sia la modalità demo che quella con soldi veri, così puoi imparare piano piano. Mi ha aiutato a capire meglio il trading. La consiglio a chi parte senza esperienza.

2025-06-17
F****

Devo dire che non esiste piattaforma piu smart di questa. semplice, efficace, ma sopratutto un call center che funziona, in particolar modo Davide e' una persona che ti spiega quando le tue conoscenze non arrivano. super consigliata

2025-04-08
M******

Considero Capital.com uno dei siti più affidabili nel trading, grazie alla mia pluriennale esperienza con loro. E ancor più ringrazio Angela Battaglia, Premium Client Manager, per la sua assistenza altamente professionale e qualificata. E nulla è più prezioso nel trading di un valido supporto operativo e morale come io ho avuto la possibilità di avere.

2025-01-30
B***** A*******

Precisione, chiarezza e grande sicurezza. Ecco quello che ho ottenuto da Capital.com. Aggiungo anche: molta attenzione all'assistenza clienti. Sono molto soddisfatto del servizio che offre Capital.com.

2025-06-27
G******* D'******

Ottima esperienza, gestione della piattaforma ottima e ottimo il supporto del manager che vi segue in tutto e per tutto, gentilezza e disponibilità per qualsiasi domanda e/o tesi da affrontare con luo. Assolutamente Soddisfatto.

2025-06-14
A****** S******

Broker eccellente, spread bassissimi e enorme scelta di mercati disponibili

2025-03-15
N*******

Facile da usare. Piattaforma molto intuitiva. Non ci sono costi nascosti

2025-02-04
D***** B*******

Ottima applicazione per quanto riguarda il trading, soprattutto molto d'aiuto per imparare partendo da 0. È disponibile sia una modalità con soldi reali, versati dal proprio conto, e una simulata che aiuta moltissimo ad approcciarsi al trading. Consiglio vivamente per chi come me partiva da nozioni fin troppo generiche.

2025-02-10
t*****_****

Sono cliente Capital da qualche mese ormai e mi sono trovato bene fin dall'inizio. Il supporto dalla mia Premium Client Manager Angela Battaglia è eccellente, cordiale, competente e professionale, e il regolare contatto per gli aggiornamenti ha creato in me un senso di tranquillità e soddisfazione. La piattaforma di trading è ottima, veloce nelle operazioni, spread molto buoni, un bel canale di formazione e news, e come ciliegina sulla torta la recente apertura della filiale italiana! 5 stel

2024-10-24
a*******

Ci sta bel broker semplice intuitivo vi consiglio di utilizzarlo in coppia con trading view

2025-06-25
L****

Ho ricevuto un’assistenza dedicata molto professionale da parte di Luca. Il servizio offerto dal broker è stato eccellente e tutto è risultato perfettamente in regola.

2025-05-14
J*** A******** D****

Uso sia il sito che l’app x cell. da circa un Anno. per quanto riguarda quest’ultima, Stupenda! Scorre bene, non si blocca mai. Intuitiva, ben organizzata. I grafici si leggono bene. Il personale è sempre disponibile a qualunque domanda e rispondono in nel giro di pochi minuti. Super consigliata!

2025-05-23
P***

é una buona app i principianti mi sono trovato bene con la demo

2025-05-12
F**** P*****

Applicazione Ben fatta, utile anche per chi sta iniziando, commissioni basse, possibilità di un conto demo, e aggiornamenti frequenti

Sono riportate le nostre recensioni a 4 e 5 stelle. I dati individuali dell'utente sono stati intenzionalmente resi anonimi al fine di salvaguardare la sua privacy, in ottemperanza alle prescrizioni del GDPR.

4.8
Valutazioni e Recensioni
4.7
Valutazioni e Recensioni
4.7
4.6

Vuoi affidarti a un broker leader?

1. Crea un account2. Effettua il tuo primo deposito3. Inizia a fare trading