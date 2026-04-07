I migliori indicatori di momentum per i trader

Quali sono le diverse tipologie di indicatori di momentum?

Esistono due macro-categorie di indicatori di momentum: indicatori “leading” e indicatori “lagging”. Gli indicatori “leading” di momentum possono favorire l’individuazione di probabili inversioni di prezzo, mentre gli indicatori “lagging” confermano i trend già in atto. Molti indicatori di momentum sono oscillatori che fluttuano all’interno di un range ben definito, utilizzati per evidenziare situazioni di ipercomprato e ipervenduto.

Indicatori “leading” di momentum

Gli indicatori “leading” sono concepiti per rilevare variazioni di prezzo individuando quando un asset è ipercomprato o ipervenduto, così da riuscire a prevedere le inversioni di tendenza prima che si verifichino.

L’indice di forza relativa (RSI) misura l'entità delle ultime oscillazioni di prezzo su una scala che va da 0 a 100.Un RSI al di sopra di 70 indica che un asset è ipercomprato e che potrebbe verificarsi un calo di prezzo. Un valore inferiore a 30, invece, è indicativo di condizioni di ipervenduto, possibile preludio a un rialzo di prezzo.

L’oscillatore stocastico compara il prezzo di chiusura dell'asset con l’intervallo di prezzo esibito in un dato arco di tempo, solitamente un periodo di 14 giorni.Anche l'oscillatore stocastico oscilla tra 0 e 100, con valori superiori a 80 che indicano condizioni di ipercomprato e valori inferiori a 20 che segnalano situazioni di ipervenduto. Favorisce la rilevazione di possibili inversioni di tendenza, focalizzandosi sui crossover delle linee %K e %D.

L’indicatore Williams %R stima la prossimità del prezzo di chiusura ai massimi del suo range di prezzo in un dato periodo di tempo.Varia da -100 a 0. Valori superiori a -20 indicano che un asset potrebbe essere ipercomprato, mentre valori inferiori a -80 inducono a pensare che possa essere ipervenduto.

Indicatori “lagging” di momentum

Gli indicatori “lagging” confermano i trend che sono già in essere, ovvero se una tendenza in atto vanta un forte momentum o si sta affievolendo.

La convergenza/divergenza della media mobile (Moving Average Convergence Divergence - MACD) si compone di una linea MACD, una linea di segnale, e un istogramma. Se la linea MACD oltrepassa quella di segnale, è lecito pensare che sia in atto un momentum rialzista. Se ne passa al di sotto, è verosimile che si sia in presenza di un momentum ribassista. L’istogramma del MACD, invece, indica l’intensità del momentum mediante la rappresentazione della distanza tra queste due linee.

L’indice direzionale medio (Average Directional Index - ADX) misura l’intensità di una tendenza e viene spesso utilizzato parallelamente alle linee DI per determinare la direzione del trend.L'ADX può variare da 0 a 100, con valori superiori a 25 solitamente indicativi di una tendenza sostenuta e valori inferiori a 20 rappresentativi di un trend debole.

L’indicatore di momentum (MOM) misura la differenza tra il prezzo di chiusura più recente e uno rilevato in passato in un dato periodo. Se il valore del momentum è superiore a zero, si è indotti a pensare che sia rialzista. Se è inferiore a zero, allora è verosimile che il momentum sia ribassista. Il MOM viene utilizzato per confermare se il trend in atto di un asset si sta intensificando o sta perdendo vigore.

Indicatori di momentum azionario

Gli indicatori di momentum sono ampiamente utilizzati per capire se un titolo sia in fase ascendente o discendente.

RSIeIl MACDè usato frequentemente nell’ambito del trading azionario per rilevare l’intensità dei trend, mentre l'RSI si focalizza specificamente sull’individuazione di situazioni di ipercomprato e ipervenduto.

Il tasso di variazione (Rate Of Change - ROC) quantifica la variazione percentuale del prezzo confrontando quello corrente con uno passato in un dato arco temporale. Un ROC in aumento è indicativo di un momentum ascendente, mentre un ROC in calo rivela che si sta attenuando.

Indicatore di momentum di eBay

Per indicatore di momentum di eBay si intendono gli strumenti standard di analisi tecnica utilizzati per esaminare le oscillazioni del prezzo delle azioni eBay. I trader utilizzano indicatori quali RSI, MACD o ADX per stimare il momentum delle azioni eBay, analogamente a quanto si fa con qualsiasi altro titolo. Non si tratta di modelli personalizzati o algoritmi proprietari attinenti esclusivamente a eBay, bensì di indicatori tecnici ampiamente utilizzati che vengono applicati ai dati azionari di eBay.

Per scoprire altri indicatori di trading, consulta la nostra sezione dedicata alle guide all’analisi tecnica.