Operar Sm Energy - SM CFD

Sobre SM Energy Co

SM Energy Company es una empresa energética independiente. La empresa se dedica a la adquisición, exploración, desarrollo y producción de petróleo, gas y líquidos de gas natural (LGN) en el estado de Texas. Sus operaciones se concentran en la cuenca de Midland y en el sur de Texas. La compañía tiene actividades de perforación y terminación dentro de sus posiciones de RockStar y Sweetie Peck en la cuenca de Midland se enfoca principalmente en delinear, desarrollar y expandir su posición en la cuenca de Midland. Sus activos en la cuenca de Midland comprenden aproximadamente 81.000 acres netos situados en la cuenca del Pérmico en el oeste de Texas e incluyen sus activos de RockStar en los condados de Howard y Martin, Texas, y sus activos de Sweetie Peck en los condados de Upton y Midland, Texas. Sus activos en el sur de Texas comprenden aproximadamente 155.000 acres netos ubicados en los condados de Dimmit y Webb, Texas. Sus operaciones en el sur de Texas se centran en la producción de la formación de esquisto Eagle Ford y la formación Austin Chalk.

El precio actual de la acción Sm Energy en tiempo real es 27.49 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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