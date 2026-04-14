Operar LegalZoom.com, Inc. - LZ CFD

Sobre LegalZoom. com Inc

LegalZoom.com, Inc. es una plataforma online de soluciones legales y de cumplimiento en los Estados Unidos. La empresa ofrece servicios de cumplimiento, asesoramiento y presentación de impuestos, presentación de marcas y planes de sucesión. También ofrece una gama de servicios para familias que incluyen servicios de planificación patrimonial, divorcio, cambio de nombre, arrendamientos residenciales, transferencias de escrituras y servicios de suscripción de abogados. La empresa atiende a clientes de pequeñas empresas con ofertas de transacciones y suscripciones. Las ofertas de transacciones incluyen documentos legales, presentaciones de negocios y servicios relacionados para los propietarios de pequeñas empresas y sus familias, como la formación de empresas, presentaciones de cumplimiento anual, propiedad intelectual, documentos de planificación patrimonial, formularios y acuerdos. Las ofertas de suscripción incluyen soluciones de cumplimiento y servicios de suscripción de profesionales acreditados, incluidos los servicios de asesoramiento jurídico y fiscal. También ofrece servicios, como licencias comerciales, contabilidad, banca, herramientas de productividad y seguros comerciales.

El precio actual de la acción LegalZoom.com, Inc. en tiempo real es 6.1 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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