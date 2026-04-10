Operar CRH PLC - GBP - CRHl CFD
Sobre CRH PLC
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY opera un negocio de materiales de construcción. La Empresa opera en el negocio de materiales de construcción en Norteamérica y en el negocio de materiales pesados en Europa. Opera a través de seis segmentos: Materiales Pesados Europa, Materiales Ligeros Europa, Distribución Europa, Materiales Américas, Productos Américas y Asia. Sus productos se utilizan en proyectos de construcción que van desde cimentaciones, pasando por estructuras y cubiertas, hasta el acondicionamiento del espacio interior y la mejora de la estética exterior, pasando por obras in situ y proyectos de infraestructuras, incluyendo carreteras y puentes. Sus productos incluyen cemento, cal, agregados, concreto premezclado y prefabricado, productos de asfalto, productos arquitectónicos, persianas y toldos, protección perimetral, productos de acceso a la red, materiales en general y productos sanitarios, de calefacción y fontanería. Sus negocios de distribución abastecen materiales de construcción a constructores profesionales, contratistas especializados en calefacción y fontanería, y clientes de bricolaje.
- IndustriaConstruction Materials
- DirecciónBelgard Castle Clondalkin, DUBLIN, Ireland (IRL)
- Empleados77446
- CEOAlbert Manifold