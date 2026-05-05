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Su Vir Biotechnology, Inc.

Vir Biotechnology, Inc. è un'azienda di immunologia in fase di sviluppo commerciale, focalizzata sulla combinazione di conoscenze immunologiche e tecnologie per il trattamento e la prevenzione di gravi malattie infettive. Ha messo insieme quattro piattaforme tecnologiche incentrate su anticorpi, cellule T, immunità innata e acido ribonucleico di piccola interferenza (siRNA), attraverso lo sviluppo interno, le collaborazioni e le acquisizioni. La pipeline dell'azienda è costituita da sotrovimab e da altri prodotti candidati che hanno come bersaglio COVID-19, il virus dell'epatite B (HBV), il virus dell'influenza A e il virus dell'immunodeficienza umana (HIV). I suoi prodotti candidati comprendono sotrovimab e VIR-7832, VIR-2218, VIR-3434, VIR-2482, VIR-1111. L'azienda è impegnata nello sviluppo di anticorpi monoclonali differenziati (mAbs), vaccini e piccole molecole che si concentrano sul trattamento e sulla prevenzione della sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2). VIR-2218 e VIR-3434 sono destinati al trattamento dell'HBV. VIR-2482 è un mAb sperimentale che neutralizza l'influenza A, somministrato per via IM.

Il prezzo attuale dell'azione Vir Biotechnology, Inc. è di 9.94 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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