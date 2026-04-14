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Su Lamb Weston Holdings, Inc.

Lamb Weston Holdings, Inc. è un produttore, distributore e commercializzatore di prodotti a base di patate surgelate. L'azienda opera attraverso quattro segmenti: Global, Foodservice, Retail e Other. Il segmento Global comprende i prodotti a base di patate surgelate venduti in Nord America e nei mercati internazionali, generalmente a catene di ristoranti con sede in Nord America e a clienti internazionali. Il portafoglio prodotti di questo segmento comprende patate e antipasti surgelati venduti con il marchio Lamb Weston, oltre a molte etichette di clienti. Il segmento Foodservice comprende prodotti a base di patate surgelate venduti negli Stati Uniti e in Canada. I prodotti di questo segmento sono patate surgelate, ingredienti commerciali e stuzzichini venduti con il marchio Lamb Weston e con le etichette di molti clienti. Il segmento Retail comprende prodotti di patate surgelate destinati ai consumatori e venduti principalmente a drogherie, grandi magazzini, club e rivenditori specializzati. I prodotti di questo segmento sono patate surgelate vendute con i marchi Grown in Idaho e Alexia.

Il prezzo attuale dell'azione Lamb Weston Holdings, Inc. è di 42.94 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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