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Su Agnico Eagle Mines Ltd

Agnico Eagle Mines Limited è una società mineraria aurifera con sede in Canada, impegnata nella produzione di metalli preziosi. La Società opera attraverso tre unità operative: Northern Business, Southern Business ed Exploration. I suoi progetti di esplorazione comprendono Barsele, Kirkland Lake, El Barqueno, Hammond Reef e Santa Gertrudis. Le sue proprietà canadesi comprendono il complesso LaRonde, la miniera Goldex, il complesso Meadowbank, la miniera Meliadine, la miniera Hope Bay e la miniera canadese Malartic. L'attività meridionale della Società comprende le sue attività in Messico. La sua miniera di Pinos Altos, compreso il giacimento di Creston Mascota, è detenuta attraverso la sua controllata Agnico Eagle Mexico, S.A. de C.V. La miniera di La India è di proprietà della sua controllata Agnico Sonora, S.A. de C.V. Il suo gruppo di esplorazione si concentra sull'individuazione di nuove riserve e risorse minerarie e di nuove opportunità di sviluppo nelle regioni produttrici di oro. I suoi altri progetti includono l'Europa, gli Stati Uniti e l'America Latina.

Il prezzo attuale dell'azione Agnico Eagle Mines Ltd è di 219.54 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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