Negozia Limbach Holdings - LMB

Su Limbach Holdings

Limbach Holdings, Inc. è un'azienda di soluzioni integrate per i sistemi edilizi. L'azienda si concentra sulla progettazione, la prefabbricazione modulare, l'installazione, la gestione e la manutenzione di sistemi di riscaldamento, ventilazione, condizionamento (HVAC), meccanici, elettrici, idraulici e di controllo. L'azienda opera attraverso due segmenti: Rapporti con gli appaltatori generali (GCR) e Rapporti diretti con i proprietari (ODR). Il segmento GCR gestisce progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione che prevedono servizi HVAC, idraulici o elettrici assegnati alla Società da appaltatori generali o da direttori dei lavori. Il segmento ODR fornisce servizi di manutenzione o assistenza su impianti HVAC, idraulici o elettrici, controlli degli edifici e progetti di contracting speciali direttamente ai proprietari di edifici o ai gestori di immobili, o da questi assegnati. La Società opera nelle regioni del Nord-Est, del Medio Atlantico, del Sud-Est, del Midwest e del Sud-Ovest degli Stati Uniti.

Il prezzo attuale dell'azione Limbach Holdings è di 81.09 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Hotel Grand, TransUnion, Nasdaq, Inc., Nagarro SE, Owens Corniing e Bouygues. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.